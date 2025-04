Doda o debacie prezydenckiej. „Jestem zszokowana”

W poniedziałkowy wieczór 28 kwietnia odbyła się wyjątkowa debata prezydencka. W wydarzeniu medialnym „Super Expressu” wzięli udział wszyscy kandydaci na prezydenta w wyborach 2025. Nie zabrakło wielkich emocji, gdyż walczący o najważniejszy urząd w państwie politycy zarzucali sobie m.in. rosyjską agenturę i inne uczynki przeciwko ojczyźnie. Tę sytuację skomentowała w mediach społecznościowych Doda.

Doda apeluje do młodych ludzi

W niedzielny wieczór, podczas koncertu z okazji „Tysiąclecia Korony Polskiej”, Doda zaśpiewała „Jaskółkę uwięzioną”, czyli największy hit Stana Borysa. Później prosto ze sceny zwróciła się do Polaków. – Chciałabym życzyć Polsce i wszystkim, szczególnie młodszym, żeby na nowo poczuli patriotyzm w swoich żyłach i żeby byli dumni z tego, że są Polakami, bo to naprawdę coś wspaniałego. Żebyśmy się jednoczyli i nie dali się podzielić, bo mocne państwo od środka to wspaniałe państwo na zewnątrz. Także: nie dajmy się! – apelowała.

Dzień później po raz kolejny zdobyła się na polityczny komentarz. Artystka, która publicznie nie opowiada się po żadnej ze stron politycznego sporu, postanowiła zachęcić młodych ludzi do zainteresowania sprawami państwa i oglądania debaty prezydenckiej. Z tego powodu zamieściła w sieci wymowne wideo.

– Oglądajcie debatę prezydencką, koniecznie włączcie TVP Info! Naprawdę dzieje się! Jestem zszokowana, że młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest debata, bo się mnie pytają w komentarzach! O Boże, ręce opadają, to jest coś niesamowitego! Nie zapewnią wam takich emocji żadni youtubowi influencerzy! Wszyscy kandydaci, jeden na jednego, cisną sobie prosto w oczy i każdy ma na ripostę 30 sekund! Niesamowite, rewelacja, włączajcie, oglądajcie, a potem dobrze zdecydujcie! – powiedziała.

