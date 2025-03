Był gwiazdą PRL. Polaków do dziś zaskakuje jego prawdziwe nazwisko

Jerzy Połomski rozpoczął karierę w 1956 roku, gdy jako student zaczął nagrywać piosenki dla Polskiego Radia. W latach 60. i 70. był już uznawany za jednego z najpopularniejszych polskich artystów muzycznych. Wokalista wylansował takie przeboje, jak „Bo z dziewczynami”, „Cała sala śpiewa z nami” czy „Co mówi wiatr”. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tak naprawdę nazywał się całkiem inaczej.

Prawdziwe nazwisko Jerzego Połomskiego

Wiadomo, że nie od początku Jerzy Połomski chciał być artystą. Najpierw pragnął studiować architekturę, jednak choć zdał pomyślnie wszystkie egzaminy, to ostatecznie nie został przyjęty na uczelnię. Wtedy przyszły gwiazdor podjął decyzję o studiach na wydziale Estradowym w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Tam pobierał nauki m.in. od Ludwika Sempolińskiego. To właśnie on doradził Połomskiemu, by ten poświęcił się muzyce, a nie – jak pierwotnie zakładał – aktorstwu. Co więcej, wykładowca stwierdził, że jego uczeń powinien także zmienić swoje nazwisko. Jak podaje „Dziennik Teatralny”, nauczyciel zwrócił się do studenta słowami: „Słuchaj, pewne nazwiska są na afisz, a inne nie”. Jerzy Połomski, funkcjonujący wówczas pod nazwiskiem Pająk, posłuchał rady.

A dlaczego zdecydował się akurat na „Połomskiego”? Otóż zainspirował się rubryką w „Przekroju”. Tygodnik publikował bowiem regularnie rubrykę „Humor z zeszytów szkolnych” i pewnego razu artysta przeczytał tam, że przed laty, w czasach Kościuszkowskich wydawano „Uniwersał Połomskiego”. Na tyle mu się to spodobało, że postanowił tak się nazywać.

Warto jednak dodać, że nie on jeden zdobył się w tamtych czasach na podobny ruch – ceniona wokalistka Violetta Villas tak naprawdę nazywała się Czesława Maria Gospodarek, uznawana za symbol piękności Hanka Ordonówna urodziła się pod nazwiskiem Maria Pietruszyńska, z kolei Pola Negri nim stała się obiektem westchnień była Apolonią Chałupiec.

