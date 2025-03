Piotr Mróz surowo ocenił papieża Franciszka. „To nie jest ewangelizacja”

Piotr Mróz jest jedną z największych gwiazd polsatowskiego serialu „Gliniarze”, który w dodatku kilka lat temu wygrał 12. edycję „Tańca z gwiazdami”. W ostatnim czasie jednak w mediach częściej niż o dokonaniach artystycznych 37-latka, mówi się o jego religijności i konserwatywnych poglądach. Niedawno udzielił kolejnego wywiadu, w którym ponownie odniósł się do tego tematu.

Piotr Mróz o papieżu Franciszku

Od lat Piotr Mróz podkreśla w wywiadach, że wiara jest dla niego fundamentem życia. W licznych rozmowach aktor utrzymuje, że duchowa bliskość z Bogiem kształtuje jego codzienne decyzje i postawy. Choć niejednokrotnie jego opinie odbijają się szerokim echem w mediach, przy okazji wywołując liczne kontrowersje, 35-latek nie uchyla się przed odpowiedziami na pytania dotyczące duchowości. Co więcej, w jednym z niedawnych wywiadów skrytykował podejście papieża Franciszka. Teraz zrobił to po raz kolejny.

W rozmowie ze „Światem Gwiazd” Piotr Mróz został zapytany, czy śledzi to, co dzieje się z papieżem Franciszkiem. Wówczas 35-latek przyznał, że wizja obecnej głowy Kościoła zupełnie mu nie odpowiada i podkreślił, że nie zgadza się z narracją, którą prowadzi Franciszek.

– Ja szanuję papieża Franciszka jako najwyższego kapłana, namiestnika Jezusa Chrystusa. Ale nie muszę się godzić z tym, w jakim kierunku podąża papież. Wydaje mi się, że jest zbyt liberalny. Niestety, jeżeli papież powiedział na którejś konferencji, że tak na dobrą sprawę każda religia prowadzi do Boga, to po co śmierć wszystkich męczenników za wiarę? Po co słowa Chrystusa: „Idźcie w świat i nawracajcie”? – mówił.

W kontynuacji wywiadu aktor przypomniał, jak papież Franciszek traktuje wyznawców innych religii. Skrytykował go też za to, że „oddawał hołd” inkaskiej bogini płodności rolnej Pachamamy. Według gwiazdora Polsatu, to człowiek powinien dostosować się do zasad Kościoła, a nie na odwrót.

– Była ta słynna sytuacja z tą figurką, gdzie papież oddawał jej hołd i błogosławił ludzi nie w znaku krzyża i nie w imię Jezusa. To nie Kościół powinien się dostosować do człowieka, tylko człowiek do Kościoła. Wprowadzanie liberalnych nowości, bo to trzeba nazwać nowością, może być niebezpieczne. To nie jest ewangelizacja – dodał Piotr Mróz.

