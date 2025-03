Religijny aktor dosadnie o głowie Kościoła. „Franciszek to nie jest mój papież”

Piotr Mróz od lat jest gwiazdą serialu „Gliniarze” emitowanego na antenie Polsatu. Aktor też kilka lat temu wygrał 12. edycję „Tańca z gwiazdami”. Od pewnego czasu nie jest jednak głośno o nim w mediach przez wzgląd na osiągnięcia zawodowe, lecz otwartość w wyrażaniu swoich poglądów. Artysta nie kryje bowiem, że ceni konserwatywne wartości, dlatego wiele osób może zaskoczyć to, co miał do powiedzenia na temat papieża Franciszka.

Piotr Mróz o papieżu Franciszku

Piotr Mróz niejednokrotnie podkreślał w wywiadach swoją religijność. Aktor m.in. krytykował obchodzenie Halloween i uderzał w ludzi, którzy odmawiają przyjmowania księdza po kolędzie. Teraz z kolei „Plejada” zwróciła się do niego z prośbą o komentarz w sprawie pogarszającego się stanu zdrowia papieża Franciszka.

– Tak jest świat skonstruowany. Ja jestem święcie przekonany, że on jako papież jest świadomy tego w pełni, pogodzony z tym, a wręcz szczęśliwy. Całe jego życie opierało się na tym, żeby w pewnym momencie udać się do domu Ojca swego, czyli do pana Boga. My, ludzie, przez tę naszą ułomność, odczuwamy czyjąś stratę. To jest naturalna kolej rzeczy. Ktoś był, kogoś nie ma. Papież jako głowa Kościoła jest świadomy tego, gdzie zmierza, ale nie stawiajmy krzyżyka na kimś, kto jeszcze oddycha i żyje – zaznaczył gwiazdor „Gliniarzy”.

Następnie 36-letni aktor zaskoczył, obwieszczając, że Franciszek „to nie jest do końca jego papież”. Dodał jednak, że mimo różnic w poglądach, darzy głowę Kościoła katolickiego wielkim szacunkiem. – To nie jest do końca mój papież. Nie mnie to oceniać, ja nie jestem specjalistą, ale to nie Kościół ma się dostosować do człowieka, tylko człowiek ma się dostosować do Kościoła. Jakoś to funkcjonuje tyle lat i działa – zaczął.

– Nie można iść na ustępstwa, bo choć świat się zmienia, to pewne wartości powinny być stałe. To jest ogół pewnych zachowań, pewnych ruchów, które wpływają na to. Ale to jest papież, ja mam do niego wielki szacunek, bo to jest głowa Kościoła. Wierzę i jestem święcie przekonany, że takie osoby są wybierane pod natchnieniem Ducha Świętego i po coś na tym świecie są – skwitował Piotr Mróz.

