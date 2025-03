Paweł Królikowski powróci jako Kusy z serialu „Ranczo”. Wszystko za sprawą technologii

Od kiedy „Ranczo” w 2016 roku spadło z anteny TVP, jego fani regularnie domagają się dalszych odcinków swojej ulubionej produkcji. Mimo upływu czasu, serial nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z tego względu twórcy hitu publicznego nadawcy postanowili powrócić po latach z 11. sezonem, do którego scenariusz powstał już wiele lat temu. Co ciekawe, będzie obecna w nim postać Kusego, w którego wcielał się zmarły przez kilkoma laty Paweł Królikowski.

Paweł Królikowski wraca do „Rancza”

Po blisko dziesięciu latach przerwy „Ranczo” wróci z zupełnie nowym, 11. sezonem. W jednym z niedawnych wywiadów, reżyser produkcji Wojciech Adamczyk zdradził, że odbędzie się to w formie słuchowiska. Wiadomo, że twórca jest już po rozmowach z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem, czyli serialowymi Pawłem Koziołem i Czerepachem, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w projekcie. Z kolei „Plejada” informowała, że także Piotr Pręgowski (serialowy Pietrek) oraz jego żona Ewa Kuryło (odtwórczyni roli dyrektorki szkoły), również są chętni by wystąpić w kontynuacji.

Wiele osób zastanawiało się jednak, co stanie się z jednym głównych bohaterów produkcji, czyli Kusym, granym przez nieżyjącego już od 5 lat Pawła Królikowskiego. Jak się okazuje, jego postać również ma się pojawić w 11. sezonie serialu. Jak to możliwe? Otóż okazało się, że żona aktora wyraziła zgodę na użycie technologii do odtworzenia jego głosu w audiobooku, ponieważ wiedziała, że jej mąż chciał bardzo powrócić do roli Kusego, o czym mówił jej za swojego życia. Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała też na uwadze, że fani nie wyobrażają sobie „Rancza” bez małżonka Lucy.

– Jeżeli mamy już takie możliwości technologiczne, że można wygenerować głos aktora i będzie mógł znowu do nas przemówić, choć go nie ma, to nie widzę przeciwwskazań. Wachlarz możliwości jest ogromny. Na pewno to świetna wiadomość, skoro żona się zgodziła. Myślę, że widzowie czekają na każdą z postaci – stwierdził Piotr Pręgowski w rozmowie z „Super Expressem”.

Co ciekawe, wiadomo już, jak ma wyglądać sama fabuła 11. sezonu „Rancza”. Losy postaci mają być przedstawione w formie satyry politycznej. Lucy (Ilona Ostrowska) oraz Babka (Grażyna Zielińska) będą przekonane, że na Polskę została rzucona klątwa, przez którą ludziom w kraju tak bardzo się nie powodzi. Z tego powodu zwołają sabat, mający na celu odczarowanie złych uroków. Natomiast Czerpach (Artur Barciś) zaplanuje zamach na Kozioła (Cezary Żak).

