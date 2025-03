Nie żyje gwiazda „Słonecznego Patrolu”. Ciało znaleziono w jej domu

Media obiegła tragiczna wiadomość. Pamela Bach-Hasselhoff, gwiazda serialu „Słoneczny Patrol” i była żona Davida Hasselhoffa, została znaleziona martwa w środę 5 marca w swoim domu w Los Angeles. Jak podaje TMZ, przyczyną śmierci mogło być samobójstwo.

— Nasza rodzina jest głęboko zasmucona odejściem Pameli Hasselhoff. Jesteśmy wdzięczni za ogrom miłości i wsparcia w tym trudnym czasie, ale uprzejmie prosimy o prywatność, ponieważ jesteśmy w żałobie i przechodzimy przez trudny czas — powiedział TMZ David Hasselhoff.

Pamela Bach-Hasselhoff popełniła samobójstwo

Pamela Bach-Hasselhoff urodziła się 16 października 1963 roku w Tulsie, jako córka modelki. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała sztuki teatralne w Northeastern Oklahoma A&M College. W 1985 roku przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie rozpoczęła aktorską karierę.

Zaczęła występować w telewizji w 1983 roku, po swojej pierwszej roli filmowej w filmie Francisa Forda Coppoli „Rumble Fish”. Później przez 10 lat pojawiała się w popularnym serialu „Słoneczny Patrol”, gdzie grała właścicielkę kawiarni Kaye Morgan. Występowała również w takich programach, jak „Cheers”, „The Young and the Restless” oraz „Knight Rider”, na planie którego poznała Davida Hasselhoffa. Pobrali się w 1989 roku i byli małżeństwem przez 17 lat. Ich relacja, zarówno prywatna, jak i zawodowa, stała się częścią hollywoodzkiej historii. Doczekali się dwójki dzieci – córek Hayley i Taylor Ann, które również podążają show-biznesową ścieżką.

Na swoim koncie na Instagramie aktorka zamieszczała rodzinne ujęcia i wpisy obrazujące momenty z życia swoich najbliższych. W sierpniu ub.r. została babcią, co było dla niej wielkim szczęściem. Ostatni jej post w mediach społecznościowych pochodził z Sylwestra i ukazywał Pamelę w domowym zaciszu, otoczoną atmosferą świąt i ciepłem rodziny, w tym malutkiej wnuczki. We wzruszający sposób pisała wówczas o wdzięczności i błogosławieństwie. Nic nie wskazywało na to, że zmaga się z kryzysem psychicznym.

Ciało aktorki znaleźli w środowy wieczór 5 marca br. jej bliscy, którzy udali się do domu 61-latki zaniepokojeni brakiem kontaktu z nią. TMZ podało, że Pamela Bach-Hasselhoff popełniła samobójstwo, ale nie zostawiła listu pożegnalnego.

