Ukochany zdradzał ją przez 6 lat. Tuż przed ślubem pisał do kochanki

Chiara Ferragni w 2009 roku założyła bloga modowego, dzięki któremu szybko zdobyła międzynarodową popularność i stała się milionerką. Ambitna Włoszka zaczęła być też znana jako odnosząca sukcesy bizneswoman, która następnie związała się z popularnym w swoim kraju raperem, Fedezem. Choć urodziła mu dwójkę dzieci, a w mediach społecznościowych pokazywała ujęcia z ich – wydawałoby się – bajkowego życia, okazało się, że za kulisami nie było tak kolorowo.

Chiara Ferragni o związku z Fedezem

Przez wiele lat Chiara Ferragni w mediach społecznościowych publikowała nie tylko zdjęcia swoich stylizacji, ale także te przedstawiające jej rodzinę. Liczne fotografie blogerki z mężem i dwójką pociech utwierdzały internautów w przekonaniu, że ich relacja jest idealna. Okazało się, że nic bardziej mylnego.

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o pierwszym kryzysie w życiu popularnej blogerki. Wówczas włoska prokuratura skierowała przeciw niej sprawę do sądu w związku z oskarżeniami o oszustwo i wprowadzenie odbiorców w błąd. Choć Chiara Ferragni zapewnia, że stawianie jej zarzuty są nieprawdziwe, to na jej wizerunku pojawiła się spora rysa. Sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas procesu sądowego, który ma ruszyć we wrześniu.

Równocześnie 37-latka musi mierzyć się z innymi problemami. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki na temat tego, że Fedez przez lata notorycznie zdradzał blogerkę i wielokrotnie nadużył jej zaufania. Łączyła go romantyczna relacja z Angelicą Montini, która opisywana jest jako „córka bogatych rodziców, która bryluje wśród elit w Mediolanie”. Tuż przed ślubem z Chiarą Ferragni w 2018 roku raper miał nawet wymknąć się do toalety i zadzwonić do kochanki, że dla niej może wszystko odwołać. Ostatecznie tak się nie stało. Choć Fedez i Chiara powiedzieli sobie „tak”, to Angelica wciąż była trzecią osobą w ich małżeństwie.

Finalnie blogerka dowiedziała się o całej sytuacji i w zeszłym roku rozstała się z muzykiem. Z kolei Angelica znalazła sobie nowego, zamożnego chłopaka i nieco zdystansowała się od Fedeza, przez co ten pod koniec 2024 roku miał targnąć się na własne życie. Do tej pory w mediach na próżno można było szukać oficjalnych komunikatów na ten temat – aż do teraz. Chiara Ferragni zdecydowała się wydać smutne oświadczenie w mediach społecznościowych.

„Byłam w 7-letnim związku i kochałam bez granic, oddałam całą siebie. Kochałam, gdy było wiele powodów, aby odejść. Zniosłam wiele sytuacji, w których sama powiedziałabym: «Nie pozwól się tak traktować», bo miłość to dla mnie także to – poświęcenie. Znosiłam brak szacunku i usprawiedliwiałam nieodpowiednie zachowania dla dobra jego, rodziny i nas jako pary” – zaczęła.

„Nie powiedziałam ani słowa, gdy zostałam porzucona z dnia na dzień i to w momencie, kiedy miewałam problem ze wstaniem z łóżka. Mówili, że wyrzuciłam go z domu, ale nigdy o tym, że wykopałam go z domu po ujawnieniu jego braku lojalności, a on bez zawahania się skorzystał z szansy, aby nie być zamieszanym w mój «kryzys wizerunkowy»” – kontynuowała Chiara Ferragni.

Następnie blogerka odniosła się do plotek na temat rozstania oraz ewentualnego planu odwołania ślubu na prośbę kochanki. Wyznała, że fakt, iż była oszukiwana, był dla niej gigantycznym ciosem i to w niezwykle trudnym momencie. „Zrozumiałam, że zostałam ośmieszona, ale cierpiałam w ciszy, otoczona ludźmi, którzy naprawdę mnie kochają. Milczałam, chciałam iść dalej z podniesioną głową i nie dzielić się tym bólem publicznie, bo mam dwójkę dzieci i one kiedyś przeczytają, co mówili o sobie ich rodzice” – pisała 37-latka.

„Szczegóły typu telefon do kochanki tuż przed ślubem, w którym mówił, że wystarczy słowo, a wszystko rzuci, albo świadomość, że pisał do niej tuż przed operacją, podczas gdy ja trwałam przy jego łóżku i każdą komórką ciała pragnęłam wziąć na siebie jego cierpienie, to dla mnie rzeczy zbyt bolesne” – dodała.

Czytaj też:

Ich ślub był bardziej dochodowy niż królewskie zaślubiny. Tak wyglądała uroczystośćCzytaj też:

Najpopularniejsza blogerka modowa wystąpi w TV. Pojawi się u boku Heidi Klum