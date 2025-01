Legenda kina narzekała na intymne sceny z Olbrychskim. „Przyznał, że przesadził”

Bez wątpienia w czasie PRL-u Daniel Olbrychski i Kalina Jędrusik należeli do grona największych polskich gwiazd. On był podziwiany i uznawany za następcę Zbigniewa Cybulskiego, zaś ona wcielała się w niezależne, atrakcyjne i uwodzące kobiety, przez co już w latach 60. okrzyknięto ją największym polskim „symbolem seksu”. Wspólnie zagrali w filmie z 1967 roku pt. „Jowita”, a także historyczno-obyczajowym hicie z 1974 roku „Ziemia Obiecana”. Mieli namiętne sceny miłosne, jednak aktorka nie wspominała ich najlepiej.

Sceny miłosne Kaliny Jędrusik i Daniela Olbrychskiego

W kultowej „Ziemi obiecanej” Kalina Jędrusik wcieliła się w żonę bogatego fabrykanta, Lucy Zuckerową, która ma romans z Karolem Borowieckim (w tej roli Daniel Olbrychski). Mieli ze sobą dwie sceny erotyczne: jedną w pociągu, natomiast kolejną w karecie. Wokół drugiej z nich narosło wiele spekulacji – aktor twierdził bowiem, że podczas jej realizacji obnażył się przed Jędrusik, mając na członku czarną prezerwatywę.

Do tych informacji odniosła się przyszywana córka aktorki, Aleksandra Wierzbicka, w książce „Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru”. Stwierdziła, że aktor nazmyślał. – Ona na pewno niczego podobnego z nim nie robiła. Ani w tamtej karecie, ani w żadnym innym miejscu. Raz spotkałam Daniela w żoliborskiej kawiarni Kalinowe Serce i powiedziałam mu, żeby przestał wygadywać takie głupoty. Bardzo się zmieszał i przyznał, że przesadził — wyjawiła Aleksandra Wierzbicka.

To jednak nie wszystko. Kobieta zdradziła też, że Kalina Jędrusik nie lubiła grać z Danielem Olbrychskim, ponieważ ten palił papierosy marki Sport bez filtra, a to sprawiało, że sceny filmowych pocałunków nie należały do najprzyjemniejszych. Z tego powodu gwiazda zbuntowała się przed dublem sceny miłosnej w „Jowicie”.

– Od Kaliny wiem, że miała umiarkowanie przyjemne wspomnienia z Olbrychskim, kiedy w 1967 roku grali razem w „Jowicie”. Reżyser Jerzy Morgenstern chciał, żeby powtarzali scenę pocałunku pod schodami. Kalina wzięła go na bok i oznajmiła, że jeśli będzie jeszcze dubel, to reżyser będzie musiał włożyć czarną perukę i zagrać go sam, bo ona zaraz zwymiotuje. Kalina twierdziła, że Daniel miał obrzydliwie zaschniętą ślinę w kącikach ust, a ręce i usta śmierdziały mu papierosami. Mówiła, że palił sporty bez filtra. Na szczęście obyło się bez dubla — wspomniała Wierzbicka.

Warto dodać, że za występ w „Ziemi obiecanej” Kalina Jędrusik zdobyła uznanie Amerykańskiej Akademii Filmowej, otrzymując zaproszenie w charakterze gościa na galę rozdania Oscarów. Nie poleciała jednak na uroczystość przez brak paszportu.

– Nigdy nie pokazałam się nago, nie zrobiłam striptizu, ale do tej pory ludzie zakładają, że rozbierałam się przed kamerą. Byłam ciągle narażona na „ochy” zachwytu lub krzyki oburzenia. Pośrednich reakcji nie było. Byłam rozrzutna, pokazywałam siebie bez żadnego filtra, dosłownie jakbym była psychicznie naga. Potem zrozumiałam, że te moje silne emocje to punkt wyjścia, a nie dojścia w kreowaniu postaci przed kamerą – mówiła niegdyś w wywiadzie.

