Doda w mocnych słowach o destrukcyjnym problemie. „To jest skandaliczne”

Doda przez lata pojawiała się w mediach nie tylko w kontekście swojej muzyki, ale przede wszystkim różnorakich skandali. Wszystko zmieniło się po tym, jak wokalistka przeżyła kryzys psychiczny – uspokoiła się, dojrzała i przestała komentować publicznie swoje prywatne życie. Nadal jednak zabiera głos w ważnych społecznie tematach.

Doda o depresji

Jakiś czas temu Doda wyznała, że w najtrudniejszym momencie swojego życia zmagała się z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją. Od tamtej pory mówi otwarcie o chorobie i stara się uświadamiać społeczeństwo. Aktualnie najbardziej oburza ją to, jak do owego tematu podchodzą młodzi Polacy. – Martwi mnie, że młodzież w tym momencie uznaje za trend, (...) już nie obrażanie siebie, nie hejtowanie jak kiedyś, tylko teraz taką obrazą czy ubliżaniem jest forma diagnozowania siebie, czyli wyzywania siebie od borderline'u, od schizofreników, od narcyzów czy od bycia chorym na depresję czy nerwice. (...) To duży problem – wyjaśniła.

Następnie w rozmowie z „Jastrząb Post” artystka, która zresztą jest twarzą kampanii przeciw depresji, poradziła, by bez wykształcenia medycznego nikogo nie diagnozować. – I chciałam zwrócić na to uwagę, że po pierwsze takie rzeczy powinno się zostawiać ludziom, którzy skończyli studia i naprawdę parę lat się męczyli, żeby móc tak jakkolwiek kogoś zdiagnozować. Czyli lekarzom psychiatrii czy psychologom, a nie sobie obejrzeć dwa TikToki czy znaleźć kryteria na Googlach – tłumaczyła, dodając, że dorośli powinni reagować w sytuacjach, gdy są świadkami podobnego wyzywania między sobą dzieci czy młodzieży.

– Trzeba to jak najszybciej przerwać i absolutnie deprecjonować takie zachowania, no bo to jest w ogóle skandaliczne od strony chorych, od strony psychologów i psychiatrii i też przede wszystkim od strony hejtu, któremu przeciwdziałamy. Tym bardziej, że ludzie naprawdę są w stanie popełniać samobójstwa przez takie lincze medialne. To są naprawdę poważne rzeczy – podkreśliła.

Doda zaznaczyła też, że społeczeństwo powinno uświadamiać innych ludzi i uczyć ich tego, by „podchodzić do chorób psychicznych z empatią, ze zrozumieniem, a takie obrażanie się poprzez choroby psychiczne temu całkowicie zaprzecza”.

