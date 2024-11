Izabella Krzan znowu traci pracę! Powodem niska oglądalność

Izabella Krzan, mimo młodego wieku, zyskała sporą popularność, dzięki współpracy z TVP. Za czasów poprzedniej władzy prezenterka występowała w „Kole fortuny”, a także w duecie z Tomaszem Kammelem prowadziła „Pytanie na śniadanie”. Na początku tego roku 29-latka rozstała się z publicznym nadawcą i zaczęła pojawiać się w innych formatach. Teraz okazuje się, że jeden z nich nie będzie już emitowany.

Izabella Krzan traci pracę w TVN

Po tym, jak Izabella Krzan została zwolniona z Telewizji Polskiej, przeszła do internetowego projektu Krzysztofa Stanowskiego, gdzie z powodzeniem prowadzi tzw. „poranki”. We wrześniu w Kanale Zero dołączył do niej Tomasz Kammel, a kilka dni temu okazało się, że zatrudnienie znalazł tam też Tomasz Wolny. 29-latka jednak nie koncentrowała się tylko na działalności w sieci, a równolegle wróciła do telewizji.

Niedawno media obiegła informacja, że Izabella Krzan została gospodynią programu na TVN Style. „Dobry wieczór” miał być wyjątkowym i jedynym wieczornym talk-show na żywo, w którym dwie pary prowadzących wprowadzają widzów w świat gorących dyskusji na aktualne tematy. Była gwiazda TVP została prowadzącą wraz z Jakubem Koselem z „Top model”, youtuberem Karolem Paciorkiem oraz Kasią Węsierską. Niestety ich wspólna przygoda długo nie trwała, gdyż okazało się, że format nie przypadł do gustu widzom.

„Wirtualne media” ujawniły, że „Dobry wieczór”, który jest emitowany od połowy października, ma średnią oglądalność na poziomie zaledwie 13 tys. osób. W konsekwencji, jak donosi „Press”, program ma zostać zdjęty z anteny TVN Style i zawieszony na czas nieokreślony. Zamiast planowanych 36 odcinków, widzowie zobaczą jedynie 28. W związku z tym Izabella Krzan niebawem opuści ekran TVN Style. Jej obecność na antenie potrwa do końca listopada.

