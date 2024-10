Twórczyni „Nikt tego nie chce” zakończy ten wątek w 2. sezonie. Nie będzie z tego miłości

Widzowie na całym świecie są zakochani w serialu „Nikt tego nie chce”, w którym na ekran po latach powrócił w roli Noah Adam Brody, czyli w pamięci wielu ukochany Seth Cohen z „Życia na fali”. Na ekranie tworzy on wyjątkową relację z Joanne, w którą wciela się Kristen Bell, znana już wcześniej widzom Netfliksa z serialu „Dobre miejsce”, a reszcie z pewnością z udzielania głosu słynnej „Plotkarze”.

Ona gra autorkę podcastów o seksie i związkach, on agnostycznego rabina. W pierwszym sezonie, tuż po tym, jak się spotykają, rodzi się między nimi uczucie. Nie jest jednak łatwo – ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu — rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).

„Nikt tego nie chce”. Ten wątek skończy się w serialu

To właśnie między Morgan i Sashą pojawiać zdaje się pewnego rodzaju uczucie. Problem jednak w tym, że brat Noah ma żonę Esther oraz nastoletnią córkę. Erin Foster, która tworzy serial, podkreśliła w najnowszym wywiadzie, że nie zamierza kontynuować flirtów między tą dwójką, ponieważ bardzo chce uniknąć wątku „rozbicia rodziny”.

– Myślę, że zakończymy ich dziwną relację, przy której każdy zadaje sobie pytanie, czy to wątek romantyczny? A ponieważ obie te postaci chcemy zobaczyć w 2. sezonie, myślę, że szliśmy tą drogą wystarczająco długo, żeby teraz się z niej wycofać i zmienić trajektorię – podała.

Decyzja ta ma sens także ze względu na plany Foster dotyczące postaci granej przez Justine Lupe. – Ester na pewno będzie stałą bywalczynią w 2. sezonie – powiedziała, dodając, że ma w stosunku do niej bardzo zabawne pomysły w kolejnej odsłonie, które sama aktorka nazwała „wymarzoną fabułą”. Teraz, kiedy Joanne jest zajęta budowaniem relacji z Noah, wszystko wskazuje na to, że to Ester będzie odpowiedzialna za dostarczanie kontentu do podcastu, tworzonego przez siostry.

Wedle zapowiedzi Erin Foster, 2. sezon serialu „Nikt tego nie chciał” zadebiutuje na Netflix we wrześniu 2025 roku. – Raz w roku o tej samej porze. Będziemy w tym względzie bardzo konsekwentni – żartowała.

Czytaj też:

Serial Max z nowym rekordem oglądalności. Te liczby powinny przekonać was do seansuCzytaj też:

6-latka znaleziona martwa w domu po godzinach poszukiwań. O tej sprawie powstaje serial na Netflix