6-latka znaleziona martwa w domu po godzinach poszukiwań. O tej sprawie powstaje serial na Netflix

JonBenét Ramsey przyszła na świat 6 sierpnia 1990 roku w Atlancie, jako młodsze z dwójki dzieci Patricii „Patsy” Ramsey (zmarłej w 2006 roku) i Johna Bennetta Ramseya. Miała starszego brata o imieniu Burke, urodzonego w 1987 roku. JonBenét od małego brała udział w konkursach piękności i wieku 6 lat miała na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień.

Kto zabił JonBenét Ramsey?

Dziewczynka została zamordowana w nocy z 25 na 26 grudnia 1996 roku w rezydencji jej rodziny w Boulder w amerykańskim stanie Kolorado. Jej ciało znaleziono w piwnicy domu około 7 godzin po zgłoszeniu jej zaginięcia.

Matka 6-latki „Patsy” zeznała, że zorientowała się, iż jej córka zaginęła po tym, jak znalazła dwuipółstronicowy ręcznie napisany list z żądaniem okupu na schodach swojego domu. W liście żądano 118 tys. dolarów. John, ojciec dziewczynki, zwrócił policjantom uwagę na to, że kwota ta jest niemal identyczna z jego premią świąteczną z ubiegłego roku, co świadczyć mogłoby o tym, że ktoś, kto miałby dostęp do tych informacji, może być zamieszany w porwanie. Śledczy sprawdzali te tropy, rozważali też możliwość, że liczba odnosi się do Psalmu 118 i rozmawiali o potencjalnym powiązaniu ze źródłami religijnymi. List zdawał się także odzwierciedlać dialogi z kilku filmów, w tym „Brudny Harry”, „Ucieczka z Nowego Jorku”, „Bezlitośni ludzie” czy „Speed: Niebezpieczna prędkość”.

List z żądaniem okupu był niezwykle długi. Agenci FBI w swojej opinii poinformowali policję, że bardzo nietypowe jest, aby taki list został napisany na miejscu zbrodni. Funkcjonariusze policji uważali, że list został sfingowany, ponieważ nie zawierał żadnych odcisków palców poza „Patsy” i władzami, które się nim zajmowały. Zwracali też uwagę na nietypowe użycie wykrzykników i inicjałów. List został też napisany długopisem i na kartce z notatnika z domu Ramseyów.

Znalezienie ciała JonBenét Ramsey w piwnicy domu

Jedynymi osobami, o których wiadomo, że były w domu w noc śmierci JonBenét, była jej najbliższa rodzina: Patsy i John Ramsey oraz ich syn Burke. Mimo, że list zawierał konkretne instrukcje, aby nie kontaktowano się z policją, Patsy wezwała na miejsce służby. Policjanci przeprowadzili pobieżne przeszukanie domu i nie znaleźli śladów włamania. Funkcjonariusz Rick French poszedł do piwnicy i dotarł do drzwi zabezpieczonych dodatkową drewnianą zasuwką u góry framugi drzwi. Zatrzymał się na chwilę przed nimi, jednak ostatecznie odszedł, nie otwierając ich. French później wyjaśniał, że szukał drogi wyjścia, z której skorzystać mógł porywacz. Ponieważ jednak drewniana zasuwka trzymała drzwi zamknięte od wewnątrz domu, sprawca nie mógł użyć tych drzwi, a następnie zamknąć zasuwki od wewnątrz, co wykluczało to jako możliwe wyjście. Ciało JonBenét zostało później znalezione za drzwiami.

Początkowo policjanci uważali, że dziecko zostało porwane, a jedynym miejscem, które zostało odgrodzone, aby zapobiec jego zanieczyszczeniu, była sypialnia dziewczynki. Nie podjęto żadnych środków ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniu dowodów w innych częściach domu. Krewni, adwokaci i przyjaciele rodziny, którzy przybyli na miejsce, chcąc okazać im wsparcie, prawdopodobnie zniszczyli nieświadomie wszelkie dowody w tej sprawie. Żaden potencjalny porywacz nigdy nie podjął próby uzyskania okupu od rodziny.

Około godziny 13:00 26 grudnia policja poprosiła, aby John Ramsey i Fleet White, przyjaciółka rodziny, ponownie przeszukali dom. Rozpoczęli te poszukiwania od piwnicy. Tam znaleziono ciało 6-latki. Usta JonBenét były zaklejone taśmą klejącą, wokół jej nadgarstków i szyi znaleziono nylonowy sznur, a jej tułów był przykryty białym kocem. Ojciec dziewczynki podniósł ciało córki i zaniósł je na górę, zanieczyszczając tym samym miejsce zbrodni. Autopsja wykazała, że JonBenét została zabita przez uduszenie i złamanie czaszki. Nie znaleziono dowodów na konwencjonalny gwałt, jednak śledczy nie wykluczyli, że doszło do napaści seksualnej. Garota wykonana z kawałka nylonowego sznurka i złamanego uchwytu pędzla była przywiązana do szyi JonBenét i najwyraźniej została użyta do jej uduszenia.

Na Netflix powstaje serial dokumentalny o morderstwie 6-latki

Od 30 lat sprawa morderstwa JonBenét Ramsey jest uznawana za jedną z najsłynniejszych niewyjaśnionych zbrodni w historii. Teraz Joe Berlinger znany reżyser dokumentów i filmów, opartych na prawdziwych wydarzeniach, w tym „Madoff: Potwór z Wall Street”, serii „Rozmowy z mordercą”, w tym „Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego”, „Taśmy Jeffreya Dahmera”, „Taśmy Teda Bundy'ego”, czy cyklu „Na miejscu zbrodni”, w tym „Morderca z Times Square” czy „Zaginięcie w hotelu Cecil”, stworzy odcinkową produkcję o morderstwie JonBenét Ramsey.

O dokumencie wiadomo na razie niewiele – podano jedynie, że ponownie przyjrzy się sprawie z nowej perspektywy i „świeżym okiem”. Ma też zawierac wywiady z kluczowymi osobami w sprawie, w tym z ojcem dziewczynki Johnem Ramseyem. Już wiadomo natomiast, że seria dokumentalna zadebiutuje na Netfliksie już 25 listopada tego roku.

