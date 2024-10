Niepokojący post Julii Wieniawy. Zapłakana gwiazda pisze o „instagramowej bańce”

25-letnia Julia wieniawa to jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd młodego pokolenia. Szeroka publiczność poznała ją w popularnym serialu Telewizji Polskiej „Rodzinka.pl”, w którym zagrała Paulinę. Potem oglądać mogliśmy ją w filmach takich jak „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją” czy „Small World”, a także produkcjach telewizyjnych, jak „Teściowie” czy „Zawsze warto”. Wieniawa jest także od wielu lat piosenkarką – zaczynała karierę od występów w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym „Roma”. Wiele jej piosenek zyskało natychmiastową popularność, w tym „Nie muszę” czy „Oddycham”. W 2022 roku wydała swój pierwszy album studyjny, zatytułowany „Omamy”.

W polskiej przestrzeni medialnej głośno jest także o związkach Julii Wieniawy. Przed laty aktorka była partnerką Antoniego Królikowskiego, w 2019 roku spotykała się z Aleksandrem Milwiw-Baronem, a w latach 2020-2024 z Nikodemem Rozbickim.

Zapłakana Julia Wieniawa na Instagramie. „Nie umiemy rozmawiać o kryzysach”

Wieniawa ma na Instagramie ponad 2 mln obserwujących i to właśnie z nimi postanowiła w niedzielę podzielić się swoimi cięższymi chwilami. Dodała czarno-białe zdjęcie z twarzą mokrą od łez i napisała:

„Ja dziś emocjonalny zjazd. Pogoda nie pomaga. Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi »wymarzonymi życiami«. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności. I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o problemach i kryzysach emocjonalnych”.

W kolejnych postach gwiazda zapytała swoich fanów, czy kiedykolwiek w życiu doświadczyli kryzysu psychicznego albo zmagali się z depresją. „Jeśli tak – czy miał^ś lub wiedział^ś do kogo zwrócić się o pomoc?” – dopytała.

Galeria:

25-letnia Julia Wieniawa. Takimi zdjęciami dzieli się w sieciCzytaj też:

Polski tytuł sprzed lat numerem 1. na Netflix. Tuż za nim serial o gejachCzytaj też:

Nowy thriller podbija Max. Goni go hit z Hopkinsem