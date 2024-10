Dwie książkowe propozycje na weekend. To teraz czytają wszyscy

Pierwszą z topowych ostatnio książek jest pozycja „Równonoc”, autorstwa Ewy Przydrygi. Tytuł zaliczany jest do gatunków: kryminał, sensacja, thriller. Znajduje się w topce czytanych w ostatnim miesiącu przez Polaków, według portalu Lubimy Czytać, gdzie szczyci się dumną oceną 8/10.

„Są autorzy, na których książki czeka się z niecierpliwością! Książki Ewy Przydrygi są niepowtarzalne, mroczne i owiane tajemniczością. A przede wszystkim są w nich emocje! Cała paleta emocji, które towarzyszą mi podczas czytania!”; „Uwielbiam pióro Ewy Przydrygi, jest niepowtarzalne, wciągające i niepokojące. I ta zawsze towarzysząca temu wszystkiemu doza tajemniczości i mroku tworzą za każdym razem wybitny thriller psychologiczny”; „Majstersztyk! Ewa Przydryga kolejny raz rozwaliła system. Nie mogłem po tej książce spać, wciąż byłem w innym świecie, próbując zrozumieć co się wydarzyło. Dziękuję autorce i czekam na kolejne powieści, bo jest na co” – piszą czytelnicy.

O czym opowiada „Równonoc”?

Tragedia wydarzyła się w tę właśnie noc. W równonoc. Jeden nierozważny krok wystarczył, by Justyna straciła swoją ukochaną siostrę, a wraz z nią – część siebie. Choć minęły lata, kobieta wciąż próbuje uporać się ze stratą i wyrzutami sumienia. Dołącza do grupy cierpiących na nietypowe fobie pacjentów, którzy w ośrodku na odludziu szukają dla siebie ratunku.

Terapię opartą na kontrowersyjnych metodach prowadzi ekscentryczny Werner. Nieustępliwie próbuje dotrzeć do źródeł fobii każdego z pacjentów. Obawa odkrycia przeszłości wzbudza w uczestnikach najgorsze instynkty. By uwolnić się od traumy, któreś z nich gotowe jest zabić. Do kolejnej równonocy w życiu Justyny zakrada się śmierć – dochodzi do brutalnego zabójstwa.

Mijają trzy lata. Kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie z córką, lecz nagła wizyta jednego z byłych pacjentów Wernera znów przywołuje lawinę nieszczęść. Teraz, by odeprzeć gęstniejący wokół niej mrok i dotrzeć do niewygodnej prawdy, Justyna musi stoczyć najtrudniejszą w swoim życiu walkę.

Drugą książką, która mocno przypadła do gustu Polakom, jest „Schronisko, które przestało istnieć”, autorstwa Sławomira Gortycha. To thriller, któremu czytelnicy wystawili ocenę 7,5/10.

„Książka dla wszystkich miłośników gór, tajemnic, niepowikłanych zagadek, poszukiwaczy skarbów i lubiących niebanalne historie”; „Gdy niemal każdy element książki przypada do gustu i jak to się mówi, całość po prostu siadła, nie wiadomo od czego zacząć pochwały”; „Czytało się wyśmienicie, poziom historii, wiedzy – coś pięknego szczególnie, że to debiut” – piszą recenzenci.

O czym jest książka „Schronisko, które przestało istnieć”?

Młody stomatolog Maksymilian Rajczakowski jedzie w Karkonosze, by odetchnąć od rodzinnych problemów. Nie jest świadomy tajemnic drzemiących w wojennej przeszłości gór. Czy znajdzie to, czego szuka?

Właściciel nieczynnego schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami ginie w nieszczęśliwym wypadku. Niedługo po tej tragedii na miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna dowiaduje się, że przed śmiercią wujek z niejasnych przyczyn interesował się losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty, Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć wujka nie była nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Nieświadomy czyhającego zagrożenia podejmuje własne śledztwo. Wkrótce zaczyna otrzymywać pogróżki od kogoś, kto podaje się za Ducha Gór… Jeśli w porę nie rozwikła zagadki, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

„Schronisko, które przestało istnieć” otwiera serię powieści poświęconych Karkonoszom. To trzymające w napięciu i naznaczone rodzinnymi sekretami kryminały, a także gęsta od zagadek i legend wędrówka po zapomnianych szlakach przeszłości.

