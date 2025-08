Wielki powrót Margaret do popularnego show TVP. Zapowiadają „czyste łzy”

Margaret wraca do „The Voice of Poland”! Zasiądzie w fotelu trener obok Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Baron i Tomson.

Margaret wraca na fotel trenera. „Tęskniłam za tym programem”

Skład jurorski najnowszego sezonu talent show oficjalnie zaprezentowano podczas wizyty trenerów w „Pytaniu na śniadanie”. Margaret, która wraca do programu po przerwie, nie kryła emocji. „Dzisiaj wstałam godzinę przed budzikiem i czekałam, aż będę mogła przyjść na plan, bo naprawdę tęskniłam za tym programem. Tęskniłam za emocjami i tęskniłam za ludźmi, którzy ten program tworzą. Jestem ciekawa, jak się odnajdę w nowej konfiguracji trenerskiej” – wyznała piosenkarka.

Jej powrót entuzjastycznie przyjął Baron. „Gdy wbiła do mojej garderoby z promieniem energii, to mówię: »Dobra, robimy to!«” – zdradził muzyk zespołu Afromental.

Margaret kontra Michał Szpak. Zapowiada się ogień!

Kiedy trenerzy 16. edycji „The Voice of Poland” spotkali się po raz pierwszy na planie atmosfera dosłownie się zagotowała. Michał Szpak już teraz przygotowuje się na zacięty pojedynek z Margaret. „Wiem, że będę miał w niej dużego rywala, ale o to chodzi” – przyznał gwiazdor. Artysta wskazał też, jakich uczestników chce zobaczyć na scenie. „Czekam na kogoś, kto będzie śpiewał ze swojego wnętrza. Kogoś, po kim poczuję, że to nie jest osoba, która po prostu przyszła, nauczyła się piosenki i stwierdziła: to jest mój najlepszy numer do wykonania. Tylko kogoś, kto stanie na scenie, a ja będę widział, że ta piosenka jest nim, a nie tylko piosenką” – tłumaczył Szpak.

Będzie łzawo i szczerze. Trenerzy nie mają wątpliwości

Nowy sezon zapowiada się wybuchowo. „Będą czyste łzy, będą czyste emocje, i szczere” – zdradził po pierwszych nagraniach Tomson. Skoki napięcia może tonować Kuba Badach. „Wydaje mi się, że zbiór moich doświadczeń, którymi mogę się podzielić z uczestnikami, stanowi pewny port, gdzie można usłyszeć kilka prostych rad, które będą zawsze aktualne” – zapowiedział spokojnie piosenkarz.

Nowy sezon zadebiutuje w piątek 6 września 2025 roku w TVP2. Program poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a widzowie będą mogli śledzić show także w serwisie TVP VOD.

