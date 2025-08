Supermodelka i jej córka w szoku. Dzięki aplikacji randkowej odkryły obrzydliwą prawdę

Christie Brinkley, 71-letnia legenda wybiegów i okładek magazynu „Sports Illustrated”, razem z 27-letnią córką Sailor Brinkley-Cook wpadły na tych samych facetów w aplikacji randkowej. Efekt żartobliwego eksperymentu Sailor, który dał zaskakujące wyniki.

Mama z córką wpadły w oko tym samym facetom

„Nie korzystam z żadnej aplikacji randkowej, ale moja córka Sailor to żartownisia i ona wpadła na ten pomysł” – wyznała Christie w podcaście Kristin Davis „Are You a Charlotte?”. Jak wyjaśniła, Sailor „umówiła ją” dla żartu w aplikacji „na, powiedzmy, godzinę czy coś takiego”. Bardzo szybko przybiegła jednak do matki z szokującą wiadomością. „Powiedziała: »Mamo, masz rację, że nie chcesz w to iść, bo ci sami faceci, którzy powiedzieli mi tak, mówią też tak tobie«” – opowiadała Brinkley.

Kristin Davis, znana z roli Charlotte w „Seksie w wielkim mieście”, zareagowała entuzjastycznie: „Och, już uwielbiam ten eksperyment! Sailor spryciula!”. Bohaterkom całej tej afery nie było jednak do śmiechu.

„Mężczyźni w tym samym wieku nie chcą kobiet w tym samym wieku”

Temat wypłynął przy okazji omawiania odcinka „Seksu w wielkim mieście”, w którym Samantha Jones randkuje ze starszym mężczyzną. Obie gwiazdy zgodziły się, że wielu panów w średnim wieku wybiera młodsze partnerki.

„Istnieje swego rodzaju skrajna dychotomia między mężczyznami w tym samym wieku a kobietami w tym samym wieku. Kobiety wyglądają fantastycznie, ale mężczyźni w tym samym wieku nie chcą tych kobiet” – stwierdziła Davis. Dodała, że z jej obserwacji wynika, że „mężczyźni pragną znaleźć kogoś, na kim zrobi wrażenie każdy drobiazg, jakim się popiszą”. Oczekują zachwytu, na przykład: „O, serio? Zabierasz mnie do tej restauracji?”.

Burzliwe życie uczuciowe supermodelki

Christie Brinkley ma troje dzieci z trzech różnych małżeństw – Sailor ze swoim czwartym mężem, Peterem Cookiem, Alexę Ray Joel z drugim mężem, Billym Joelem, oraz Jacka Parisa Brinkley-Cooka z trzecim mężem, Richardem Taubmanem. Jej pierwszym mężem był francuski artysta Jean-François Allaux.

W wydanych niedawno wspomnieniach „Uptown Girl” modelka opisała związek z Cookiem jako „jedno z najbardziej bolesnych przeżyć” swojego życia. Para pobrała się w 1996 r., rozstała dekadę później, a rozwód sfinalizowano w 2008 r. W książce wspomina, jak podczas szkolnej ceremonii dowiedziała się od ojca osiemnastolatki, że Cook ma romans z jego córką. „Kiedy cały twój świat się wali i w mgnieniu oka uświadamiasz sobie, że nagle stałaś się stereotypową kobietą w średnim wieku, której mąż romansuje ze znacznie (znacznie) młodszą kobietą, co robisz?” – napisała.

Czytaj też:

Wielki powrót „Randki w ciemno”. Poprzednia „była ustawką”?Czytaj też:

Bohaterowie „Sanatorium miłości” zdradzili swoje plany. To „marzenie Stanleya”