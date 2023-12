Michał Szpak o kulisach pracy w TVP. „Przeszukiwano moją garderobę”

Bez wątpienia Michał Szpak jest jednym z najzdolniejszych polskich artystów młodego pokolenia. 33-latek wiele lat temu zasłynął w „X-Factor”, po czym miliony Polaków zaczęły śledzić jego karierę. Od samego początku wokalista miał długie włosy i odmienny, niezwykle wyrazisty wizerunek. Nie ukrywał także swoich przekonań. Przez jakiś czas Telewizja Polska nie miała z tym problemu, jednak później wszystko się zmieniło. Niedawno artysta opowiedział o tym, jak wyglądała jego współpraca ze stacją, w czasach, kiedy był jurorem w „The Voice of Poland”.

Michał Szpak o współpracy z Telewizją Polską

Michał Szpak od lat stawia na oryginalne kreacje, niebanalne dodatki, a do tego nie jest mu obcy makijaż czy malowanie paznokci. Choć jednym taki image bardzo się podoba, to inni wciąż nie mogą zaakceptować jego ekscentrycznych stylizacji. – Czasem słyszę przykre komentarze. Niektórzy wyzywają mnie od ciot, ale zupełnie się tym nie przejmuję. Nikt mnie nie złamie. Trzeba być sobą i umieć siebie wyrażać – mówił kilka lat temu w rozmowie z„Faktem”.

Po tym, jak w 2016 roku wziął udział w Eurowizji, dołączył do „The Voice of Poland”, gdzie pełnił rolę jurora. Przez kilka lat odkrywał nowe talenty, a nawet dwójkę swoich uczestników doprowadził do zwycięstwa. Przez cztery sezony występował w show TVP, jednak nie było tajemnicą, że później z publicznym nadawcą rozstał się w mało przyjemnych okolicznościach.

Problemy zaczęły się, gdy muzyk pojawił się na nagraniach do nowej ramówki TVP w różowej marynarce z przyczepionym do kieszeni tęczowym paskiem. Niedługo później okazało się, że wszystkie sceny, w których widać było dodatek wspierający społeczność LGBTQ+, zostały usunięte z filmu. Od tamtej chwili stosunek Telewizji Polskiej do artysty miał się diametralnie zmienić. Jak wyjawił Michał Szpak w najnowszym wywiadzie z Magdą Mołek do jej programu na YouTube pt. "W moim stylu", produkcja zaczęła bacznie mu się przyglądać. Dochodziło nawet do przeszukań jego garderoby.

– W samym „The Voice” też wielokrotnie zwracano mi uwagę i przeszukiwano moją garderobę. Później był też taki zwyczaj, że przed wyjściem trzeba było pokazać się i zrobić zdjęcie stylizacji, co by z kolczyka nie wypadła tęcza na przykład, albo z podeszwy czy części bielizny – wyjawił Michał Szpak.

Relacje wokalisty z TVP pogorszyły się jeszcze bardziej, gdy wziął udział w protestach pod domem Jarosława Kaczyńskiego. W odwecie stacja przestała o nim mówić nawet w kontekście Eurowizji. Po tym, jak wziął udział w przedstawieniu "Dziadów", przestano zapraszać go do jakichkolwiek programów publicznego nadawcy. Michał Szpak dodał jednak, że nawet gdyby otrzymał zaproszenie od Telewizji Polskiej, w obecnej sytuacji by go nie przyjął.

Czytaj też:

Michał Szpak o ojcostwie: Wiem, że to jest moja powinność, chcę przedłużać życieCzytaj też:

Michał Szpak udzielił szczerego wywiadu i zaskoczył wyznaniem. „Jestem panseksualny”