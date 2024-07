Izabella Krzan ujawnia, jaki jest za kulisami Robert Janowski. „Znam wiele historii”

Po wygranej w konkursie Miss Polonia 2016, Izabella Krzan rozpoczęła swoją karierę w telewizji. Była między innymi prowadzącą „Pytania na Śniadanie”, prowadziła „Sylwester Marzeń z Dwójką” czy „Czar par”. Najbardziej jednak kojarzona jest z roli hostessy w teleturnieju Koło Fortuny. Po zmianach w TVP w grudniu 2023 roku, Krzan rozpoczęła pracę w Kanale Zero, gdzie prowadzi między innymi poranny program.

W TVP w przez lata pracował także Robert Janowski, od 1997 do 2018 roku prowadził teleturniej „Jaka to melodia?”, za co nagrodzony został czterema Telekamerami. W środę 24 lipca pojawiły się pogłoski, że Janowski wraca do TVP, gdzie poprowadzi aż trzy programy, w tym kultowy format „Jaka to melodia?”, którego twarzą był przez lata.

Izabella Krzan o Robercie Janowskim: Bardzo niesympatyczny człowiek

Komentując te rewelacje w Kanale Zero, Izabella Krzan postanowiła ujawnić, co wie na temat dziennikarza. – Znam wiele nieprzyjemnych historii odnośnie pana Janowskiego od współpracowników, którzy mówią, że był bardzo niesympatycznym człowiekiem i z tego, co usłyszałam także, powiedział, że nie wejdzie do garderoby po Rafale Brzozowskim, dopóki nie zostanie ona oczyszczona i wyremontowana – przekazała.

Prezenterka wbiła także szpilę żonie artysty. Stwierdziła, że Monika Janowska ma „passive-aggressive styl”. – Ja tego człowieka prywatnie nie znam, ale tak dużo informacji usłyszałam od osób, które pracują w Telewizji Polskiej od lat 20, że wydaje mi się, że może tu być ziarno prawdy – uznała.

