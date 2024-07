„Polak szuka żony” przebije „Rolnik szuka żony”? To pierwszy uczestnik – strażak z Chicago!

Nowy format produkowany będzie przez Endemol Shine Polska i właśnie w mediach społecznościowych producenta możemy zobaczyć, czego możemy się spodziewać po „Origins of love. Polak szuka żony”.

„W programie poznajemy czwórkę kawalerów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Każdego z bohaterów łączą marzenia o wielkiej, prawdziwej miłości oraz silna więź i tęsknota za Polską” – czytamy.

W udostępnionej wideo-wizytówce poznajemy Mateusza, który na co dzień jest strażakiem. Mówi, że szuka dziewczyny z Polski, bo kocha ten kraj. – Szukam dziewczyny, która ma dużo motywacji, swoją karierę na życie, taką, która lubi się śmiać – wymienił. – Żeby była ładna, wysoka, naturalna, piękna twarz. Dla mnie to jest bardzo ważne – dodał.

Jak zgłosić sie na casting do „Origins of love. Polak szuka żony”?

Można się spodziewać, że niebawem poznamy pozostałych uczestników formatu, ponieważ już ruszył casting na „singielki”, które chciałyby wziąć udział w programie i byłyby zainteresowane poznaniem kawalerów z USA. Aby wziąć udział w show należy zarejestrować się na platformie producenta, wypełnić dokładnie pola w ankiecie zgłoszeniowej i dodać swoje zdjęcia oraz filmik o sobie.

„Poszukujemy ciekawych życia, pełnych pasji singielek, które chcą znaleźć miłość swojego życia. Jeśli chcesz znaleźć prawdziwą miłość, porozmawiać o emocjach i uczuciach to jest program dla Ciebie. W naszym programie liczy się przede wszystkim wnętrze. Jeśli uważasz, że w Polsce nie ma Twojej drugiej połówki… znajdziemy ją dla Ciebie w USA! Zapraszamy do rejestracji, to może być pierwszy krok do Waszej nowej niezapomnianej przygody” – zachęca Endemol Shine Polska na swojej stronie interentowej.

