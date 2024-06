Małgorzata Rozenek-Majdan uderzyła w Mariannę Schreiber. Celebrytka już dosadnie odpowiedziała

Kilka tygodni temu głośno było o wizycie Marianny Schreiber w brukselskim Europarlamencie. 31-latka na tę okazję wybrała stylizację, która oburzyła wielu internautów. Okazało się, że ich zdanie podziela Małgorzata Rozenek-Majdan. Ta informacja dotarła już do byłej partnerki polityka PiS-u, która dosadnie odpowiedziała gwieździe TVN.

Małgorzata Rozenek-Majdan o stylizacji Marianny Schreiber

Marianna Schreiber w Europarlamencie pozowała do zdjęć w obcisłej, czarnej sukience mini z dużym dekoltem w szpic, do której dobrała szpilki ozdobione kryształkami. Pod postem, w którym zaprezentowała ową stylizację wówczas zaroiło się od komentarzy. Wiele osób uważało, że look wyglądał „tanio i wulgarnie”.

Celebrytka później tłumaczyła: „Lepiej wyglądać, tak jak ja w Europarlamencie, niż być polskim europarlamentarzystą i wstydzić się kraju”. Ponadto Marianna Schreiber zasugerowała, że jej stylizacja miała celowo zwrócić uwagę na inny problem. „Pokazałam prawdziwy obraz wyborów, jakimi kierują się ludzie podczas głosowania na wybranych kandydatów. Co tam poglądy, postawy, miłość do ojczyzny... Ważne, żeby pod prawidłowym dress codem ukrywali przed Wami swoje zamiary wobec wyborców” – pisała.

Następnie w wywiadzie dla „Plotka” podkreśliła, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ubiór, który zaprezentowała w Europarlamencie. W tej samej rozmowie zarzuciła jeszcze nieszczerość Małgorzacie Rozenek-Majdan. – Osoby publiczne czy celebryci udają, że są wiecznie szczęśliwi, zadowoleni, że wszystko im się udaje. A w życiu to tak nie wygląda. I kiedy ja to pokazuję, to ludzie mówią, że to ja jestem niestabilna, ale w życiu jest i cierpienie, ból i szczęście. Ja życzę każdemu, żeby był tylko szczęśliwy. Ale nie wierzę i nie uwierzę w to, że tak, jak Małgorzata Rozenek-Majdan, z całym szacunkiem do niej, idzie na biało ubrana w białych kaloszach zbierać grzyby. No tak ludzie na grzyby nie chodzą – mówiła.

„Plotek” postanowił dodatkowo podgrzać atmosferę i o zdanie na temat brukselskiej stylizacji Marianny Schreiber zapytał później Małgorzatę Rozenek-Majdan. Jak się okazało, prezenterka nie była przekonana, co do wyboru sukienki podkreślającej nogi i górne partie ciała.

– To jest kreacja, która tak naprawdę odbiła się szerokim echem, przede wszystkim na Twitterze. Absolutnie szczerze nie wierzę, że ten cel był założony, że chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na ważne rzeczy dotyczące Polski, a nie na zwracanie uwagi na te nieistotne rzeczy. Ja nie neguję niczyjej aktywności społecznej, bo uważam, że każdy ma do swojej ekspresji prawo, tylko tak naprawdę czy ta aktywność społeczna ma miejsce. Wchodząc do Parlamentu Europejskiego reprezentujemy nie tylko siebie, ale również swój kraj. Nie jestem do końca przekonana, czy to jest obraz Polki, który chcielibyśmy w strukturach Parlamentu Europejskiego pokazywać – oceniła gwiazda TVN.

Była partnerka Łukasza Schreibera odpowiada gwieździe TVN

Teraz okazuje się, że to nie koniec medialnego konfliktu. Otóż Marianna Schreiber nie pozostała dłużna Małgorzacie Rozenek-Majdan i podczas sesji pytań oraz odpowiedzi zareagowała na komentarz gwiazdy TVN. Podobnie, jak we wcześniejszym wywiadzie, zasugerowała, że prezenterka kreuje swój wizerunek na nieskazitelny, podczas gdy prawdziwe życie wygląda inaczej. Samą siebie określiła jako osobę, która woli być „bezguściem”, niż żyć w fałszu.

– Wolę być bezguściem, niż wydawać tysiące na stylistów i udawać, że moje życie wygląda inaczej niż w rzeczywistości — psy nie brudzą, dzieci nie rozrzucają zabawek, a ja chodzę w białym garniturze do lasu na grzyby. A tak już poważnie — żyję skromnie i po swojemu — podkreśliła Marianna Schreiber.

