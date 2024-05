Małgorzata Rozenek-Majdan w niecodziennym wyznaniu. „Nie jest tak, że mężczyźni mają lepiej”

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat wspiera ShEO Awards. W 2022 roku odebrała podczas wydarzenia statuetkę w kategorii „Przełamywanie stereotypów”, a w kolejnych edycjach zdarzało jej się osobiście wręczać nagrodę przedstawicielkom różnych dziedzin. W tym roku prezenterka ponownie pojawiła się na wyjątkowej gali i przy okazji udzieliła nam krótkiego wywiadu.

Małgorzata Rozenek-Majdan o wsparciu kobiet

Podczas tegorocznej edycji ShEO Awards, Małgorzata Rozenek-Majdan wręczyła nagrodę w kategorii „Kobieca inicjatywa roku” Sylwii Chrabałowskiej, czyli jednej z inicjatorek kampanii profrekwencyjnej „Kobiety na wybory”. Sylwia, jak i inne kobiety, uświadamiały milionom Polek, jaka jest realna siła ich głosu. „Sama brałam udział w tej kampanii, więc tym bardziej cieszę się, że dostała doceniona” – pisała prezenterka na swoim Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan podczas owego wydarzenia udzieliła nam także krótkiego wywiadu, w którym m.in. oceniła, że kobiety coraz bardziej potrafią się wzajemnie wspierać. – Wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Kiedyś miałam poczucie, że ta rywalizacja, która została nam zaszczepiona trochę z męskiego świata, była dominująca, ale teraz mam wrażenie, że coraz lepiej rozumiemy ideę siostrzeństwa – stwierdziła.

– W dzisiejszym świecie bardzo trudna jest też rola męska. (...) My „wyszarpałyśmy” sobie bardzo dużą sprawczość, decyzyjność, równość w wielu aspektach, ale to nie jest tak, że mężczyźni mają tylko wygodniej i lepiej. Myślę, że idea feminizmu polega też na tym, żebyśmy zrozumiały trudną rolę mężczyzn teraz, szczególnie w naszej przestrzeni geograficznej, gdzie faktycznie jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia i dużo się mężczyznom kładzie na głowę. A kobiety, wiadomo, i biologicznie i emocjonalnie bierzemy na siebie coraz więcej – kontynuowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Gwiazda TVN-u w rozmowie nawiązała także do programu, który pojawił się w tym sezonie na antenie stacji, czyli „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. W show celebrytka mierzyła się w rozmaitych kategoriach z mężczyznami, za co finalnie jest wdzięczna.

– Prawdą jest – i to nie jest coś złego, co powiem – ale biologicznie kobiety są słabsze od mężczyzn. Jakby porównać męski sport do żeńskiego, to jednak te relacje zawsze będą od siebie oddalone. Ale mentalnie mam wrażenie, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. I cieszę się, że mogę się mierzyć z mężczyznami, że mogłam się z nimi spróbować w różnych aspektach, bo dużo się też od facetów nauczyłam – dodała.

