Marianna Schreiber znów uderza w Łukasza Schreibera. „To nie ja zostawiłam kobietę i dziecko”

W ostatnich latach Marianna Schreiber stała się sprawną influencerką, która budzi duże zainteresowanie w sieci. Choć niektóre jej decyzje oraz wypowiedzi budzą kontrowersje, nie można odmówić jej coraz większej popularności. Szczególnym echem w mediach odbijają się jej wypowiedzi na temat męża, Łukasza Schreiber. Teraz po raz kolejny odniosła się do zachowania posła PiS.

Marianna Schreiber ostro o mężu

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o rozstaniu Łukasza Schreibera z żoną, kiedy polityk obwieścił ich separację podczas jednego z wywiadów. Marianna Schreiber utrzymywała wówczas, że na żadne rozstanie nie wyraziła zgody, a o wszystkim dowiedziała się z sieci. W kolejnych tygodniach celebrytka udzieliła wielu wywiadów, w których odniosła się do sytuacji. Nie szczędziła także ojcu swojego dziecka gorzkich słów.

Następnie 31-latka nabrała nieco wody w usta i postanowiła nie poruszać więcej rodzinnych tematów publicznie. Skupiła się na swojej karierze, a obserwatorów raczyła m.in. zdjęciami z poligonu. Wiadomo jednak, że nie zapomniała mężowi jego czynów, co można stwierdzić m.in. dzięki najnowszej odpowiedzi na uwagę internautki.

Otóż Marianna Schreiber zadała swoim fanom pytanie: „Gdybyście mogli zadzwonić do Marianny, co byście jej powiedzieli?”. Wśród licznych odpowiedzi znalazł się zarzut jednej osoby, który skłonił Schreiber do mocnej reakcji. Kobieta napisała: „Tak, jak cię lubiłam, tak cię nienawidzę. Swoją rodzinę rozwaliłaś, męża straciłaś, dziecku ojca zabrałaś, a komuś robisz kazania! Żałosne to jest". Nie trzeba było długo czekać na ripostę celebrytki.

„Przepraszam bardzo, ale coś pani przeoczyła. Dlaczego? Bo to nie ja zostawiłam kobietę i dziecko dla PR w wyborach. Tak że przykro mi, ale posiada pani złe informacje. Mimo wszystko, staram się sama dźwigać wszystkie obowiązki i zapewniać swojemu dziecku, co najlepsze. Bo z dnia na dzień zostałam ze wszystkim sama. Ze wszystkim. Jako kobieta, życzę pani wszystkiego dobrego i wiele empatii do samotnych matek. Pozdrawiam” — odpisała jej Marianna Schreiber.

