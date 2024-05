Wpadka modowa królowej Letycji. „Nie wygląda dobrze. Po prostu tandetnie”

Królowa Letycja od lat uznawana jest przez miliony osób za prawdziwą ikonę stylu. Jej looki często są chwalone nie tylko przez hiszpańskie media, ale również zagraniczne. Znawcy doceniają ją za wybierane fasony i wzory oraz podejście do zrównoważonego rozwoju – władczyni zdarza się bowiem pojawiać publicznie w tych samych kreacjach.

Teraz okazuje się, że mimo wyjątkowego wyczucia, nawet jej zdarzają się gorsze dni. Otóż podczas jednego z ostatnich wystąpień, chciała połączyć sport z elegancją. Niestety, zupełnie jej się to nie udało.

Nieudana stylizacja królowej Letycji

Hiszpańska królowa już niejednokrotnie była wyróżniana przez media, na tle innych europejskich monarchiń, ze względu na swoje stylizacje. Letycja stawia zazwyczaj na oryginalność, a przy tym kobiecość i elegancję. Co więcej, często promuje rodzime marki, za co kochają ją rodacy. Nie zawsze jednak wybiera trafne kreacje, co udowodniła kilka dni temu.

Otóż w czwartek 30 maja monarchini pojawiła się wraz z mężem królem Felipem w Muzeum Zbiorów Królewskich w Madrycie. Było to pierwsze wspólne wyjście pary po wydaniu przez dziennikarza Jaime Penafiela głośnej książki pt. „Letizia's Silences”, w której opisał zdradę, jakiej miała dopuścić się królowa. Na tę okazję 51-latka wybrała błękitny garnitur, który jednak nie zrobił dobrego wrażenia.

– Królowa Letizia postanowiła połączyć sport i elegancję. Niestety, nie udało jej się to. Tak naprawdę nic tutaj nie wygląda dobrze. Garnitur ma zupełnie niemodny fason. Mało tego – fason, na który postawiła królowa nie pasuje do jej sylwetki. Spodnie są za krótkie i zdecydowanie za wąskie. To samo tyczy się marynarki – powinna być luźniejsza – stwierdził w rozmowie z „Plotkiem” modowy ekspert i stylista fryzur, Michał Musiał.

– Biały top z koronkową wstawką przy dekolcie ma się nijak do całości. W połączeniu ze sportowymi butami w tym samym kolorze wyglądał po prostu tandetnie. Jedyną rzeczą, która jest do zaakceptowania jest kolor garnituru. Jasny błękit doskonale podkreślił typ urody królowej Letizii – dodał.

Następnie specjalista stwierdził, że aby look był lepszy, należałoby zmienić fason garnituru, czyli postawić na dłuższe i luźniejsze spodnie, a także większą marynarkę, która powinna pozostać rozpięta, by sylwetka nabrała lepszych proporcji. Co więcej? – Z topu zdecydowanie powinna zniknąć koronka. W tym przypadku prostota „zrobiłaby robotę” – tłumaczył.

