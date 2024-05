Były kochanek demaskuje królową Hiszpanii? Pokazał zdjęcia

Dziennikarz Jaime Penafiel opublikował nową książkę, zatytułowaną „Milczenie Letycji”, w której pisze o rzekomej niewierności królowej hiszpańskiej królowej.

Według 91-letniego autora, miała romans ze swoim byłym szwagrem Jaimem del Burgo, przedsiębiorcą i synem byłego polityka Jaime Ignacio del Burgo. W latach 2012-2014 był on mężem Telmy Ortiz, siostry królowej Letycji.

Penafiel pisze, że w małżeństwie 56-letniego króla Filipa i 51-letniej królowej Letycji, przed jej niewiernością dochodziło do wielu nieporozumień i kłótni. Do romansu dojść miało wiele lat po królewskim ślubie. Co ciekawe, Letycja miała spotykać się z del Burgo także na długo przed spotkaniem króla Filipa w 2002 roku.

Miał być kochankiem hiszpańskiej królowej. Twierdzi, że spotkali się przed jej ślubem

Jaime Penafiel pisał o romansie królowej już w swojej pierwszej książce, zatytułowanej „Letycja i ja”, która ukazała się w styczniu tego roku. Tuż po tym dziennikarz został zwolniony z gazety „El Mundo” po 20 latach pracy z powodu rewelacji, o których pisał.

Twierdzenia Penafiela potwierdził jednak sam del Burgo. Twierdził, że Letycja odwiedziła go w noc poprzedzającą ślub z Filipem i rzekomo poprosiła go, by „nigdy jej nie opuszczał”.

„Kiedy się spotkaliśmy wzięła mnie za rękę i zapytała, dlaczego nigdy się jej nie oświadczyłem. Oczywiście nie odpowiedziałem na to. Zachęcałem ją (by nie zmieniała zdania na temat ślubu z Filipem – red.) najlepiej, jak mogłem. Ostatnią rzeczą, którą mi powiedziała, zanim się pożegnaliśmy w tej restauracji, była prośba, bym nigdy jej nie zostawiał” – stwierdził.

Rzekomy kochanek królowej Letycji mówi, że ma „dowody”

Według przedsiębiorcy ich romans trwał latami, a on ma na to dowody – zdjęcia, filmy i wiadomości. Jedną z fotek udostępnił w mediach społecznościowych. To „selfie” zrobione przez Letycję, na którym pozuje w szalu, który miał jej podarować jej ukochany.

„Kochanie. Noszę twój szal. To tak, jakbym czuła cię przy sobie. Dba o mnie, chroni mnie. Odliczam godziny do chwili, kiedy znów się spotkamy. Kocham cię” – miała napisać królowa.

Pomimo skandalu, Filip i Letycja utrzymują w tej sprawie wspólny front i nie dają się sprowokować do wyjaśnień. W zeszłym tygodniu hucznie świętowali 20-lecie swojego małżeństwa.

