Ujawniono nowy portret księżnej Kate. Internauci oburzeni. „To nie ona”

Stan zdrowia księżnej Kate, to kwestia, która interesuje nie tylko Brytyjczyków, ale fanów rodziny królewskiej na całym świecie. Wszystko z powodu tego, że małżonka księcia Williama toczy walkę z rakiem. – Mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej, której leczenie jest obecnie na wczesnym etapie – mówiła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych pod koniec marca tego roku.

Ostatnio media obiegły informacje o skutkach, z jakimi musi się mierzyć księżna przez wzgląd na leczenie. Nie są one najprzyjemniejsze i to m.in. przez nie, Kate nie pojawia się w ostatnim czasie publicznie. Wiadomo jednak, że mimo diagnozy, małżonka Williama nie zaprzestała swojej działalności – otóż z domu zajmuje się różnymi aspektami pracy nad raportem grupy zadaniowej ds. wczesnego dzieciństwa jej Królewskiej Fundacji. Teraz dodatkowo postanowiono docenić jej aktywność.

Księżna Kate na nowym portrecie

Światło dzienne ujrzała właśnie okładka brytyjskiego magazynu „Taller”, na której znalazła się księżna. Czasopismo postanowiło uhonorować Kate wyjątkowym portretem. Reakcje, jakie pojawiają się w sieci, wskazują jednak, że ten plan się nie powiódł. Otóż zamiast zdjęcia, na okładce znalazł się obraz księżnej Walii stworzony przez brytyjsko-zambijską artystkę Hannah Uzor, który nie przypadł większości do gustu.

Inspiracją do stworzenia dzieła był pierwszy bankiet, w jakim Kate wzięła udział po objęciu tronu przez Karola III. Ma ono oddawać siłę księżnej, która wycofała się z publicznych obowiązków po zdiagnozowaniu raka. Nie według wszystkich jednak ta rola została spełniona. Wśród komentarzy pozostawionych przez internautów w mediach społecznościowych można m.in. przeczytać: „To nie ona”, „Jest okropny”, „Próbują sprawić, by ludzie zapomnieli, jak ona w ogóle wygląda”, „Kto to niby jest?”, „Wygląda, jakby został stworzony przez dziecko”, czy „Autorka musi pilnie umówić się na wizytę u optyka”.

Hannah Uzor z kolei przyznała, że nie miała okazji spotkać się z księżną podczas tworzenia portretu. Zamiast tego, korzystała z różnych fotografii, starając się uchwycić subtelne momenty i gesty, które są charakterystyczne dla Kate. Artystka podkreśliła też, że księżna „naprawdę sprostała swojej roli — urodziła się do tego. Nosi się z taką godnością, elegancją i wdziękiem”.

