Dorota Wellman w zaskakujących słowach o Annie Lewandowskiej. „Niech już nie robi cyrku”

Anna Lewandowska to niezwykle znana sportsmenka, trenerka fitness, mama, a także żona jednego z najpopularniejszych piłkarzy świata. Kobieta codziennie musi się mierzyć z hejtem i negatywnymi opiniami, a przy tym chce udowadniać, że karierę zawdzięcza swojej pracy, a nie nazwisku męża. Ostatnio odniosła się do tego w wywiadzie, a jej słowa skomentowała już Dorota Wellman.

Anna Lewandowska o hejcie

Trenerka fitness na łamach książki „Moja walka z depresją" autorstwa wioślarki Agnieszki Kobus-Zawojskiej podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem. Lewandowska wyznała, że ubolewa nad przekonaniem opinii publicznej, że wszystko to, co ma, zawdzięcza Robertowi Lewandowskiemu. Wspomniała o swojej ambicji, a także motywacji do działania.

„Poddaje się mnie pod ocenę i ironizuje, że mam pieniądze, bo jesteśmy razem, a nie przez własną pracowitość. Uważam, że owszem, gdybyśmy nie byli parą, nie byłabym tak rozpoznawalna. Jednak dalej byłabym ambitną, pracowitą i zmotywowaną kobietą. Taka po prostu jestem. Unikam skandali, jestem otwartą osobą, która zawsze stara się pomóc” – wyjaśniała Lewandowska.

Gwiazda przyznała, że bycie osobą publiczną ma swoje blaski i cienie, często więcej przynosi tych negatywów. „Miewałam wiele nieprzespanych nocy. Nigdy nie zrobiłam nikomu krzywdy, a bywałam hejtowana, jak najgorszy przestępca. Robert bardzo przeżywa, gdy mnie coś trapi. Staram się dlatego nie obarczać go swoimi problemami, ale widzi, co się dzieje” – mówiła.

Dorota Wellman komentuje wyznanie Lewandowskiej

Trenerka fitness swoimi wynurzeniami sprowokowała hejterów, a także ludzi z branży, do negatywnych komentarzy na jej słowa. Wiele osób twierdzi, że Anna Lewandowska żyje w bańce i nie chce spojrzeć krytycznie na swoją osobę oraz zakłamuje rzeczywistość.

Do dyskusji włączyła się niespodziewanie Dorota Wellman, dziennikarka programu śniadaniowego. W ostatnim wydaniu „Dzień Dobry TVN” prowadząca skomentowała całą sytuację. Padły wymowne słowa.

— Na pewno jej to nazwisko nie przeszkadza, też niech nie robi takiego cyrku, bo przecież wiadomo, że nazwisko jej sprzyja... — skwitowała Wellman.

