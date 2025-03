Sharone Stone obchodzi urodziny! To 10 najwybitniejszych ról aktorki

Nazwisko Sharon Stone kojarzy się z magnetyzmem, charyzmą i pięknem. Urodziła się 10 marca 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania. Od najmłodszych lat wyróżniała się inteligencją. Gdy miała zaledwie 5 lat rozpoczęła edukację w szkole podstawowej, a później zdobyła stypendium na Uniwersytecie Edinboro. Początkowo marzyła o karierze pisarki, ale jej niezwykła uroda i pewność siebie otworzyły jej drzwi do świata modelingu. Po przeprowadzce do Nowego Jorku szybko zaczęła pracować dla prestiżowej agencji Ford Models, co ostatecznie skierowało ją w stronę aktorstwa.

Karierę rozpoczęła w latach 80., jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1992 roku, kiedy wcieliła się w postać tajemniczej i niebezpiecznej Catherine Tramell w thrillerze „Nagi instynkt”. Rola ta nie tylko uczyniła ją symbolem seksapilu lat 90., ale także potwierdziła jej talent aktorski, otwierając przed nią drzwi do najbardziej prestiżowych produkcji. Choć Hollywood długo widziało w niej głównie femme fatale, Stone w końcu udowodniła, że jest wszechstronną aktorką, która potrafi wcielić się także w role komediowe i dramatyczne. W 1995 roku za rolę Ginger McKenna w „Kasynie” Martina Scorsese otrzymała Złoty Glob oraz nominację do Oscara, co ugruntowało jej pozycję w branży filmowej. Choć w kolejnych latach jej kariera miała wzloty i upadki, nieustannie udowadniała, że jest aktorką pełną pasji i determinacji.

W 2001 roku aktorka przeżyła udar, który na pewien czas zatrzymał jej karierę. Powrót na ekran nie był łatwy, ale Stone nie poddała się i w kolejnych latach kontynuowała swoją filmową drogę, pojawiając się zarówno w kinowych hitach, jak i niezależnych produkcjach oraz serialach.

10 najlepszych ról Sharon Stone

Dziś, w dniu swoich 67. urodzin, Sharon Stone pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii kina. Z tej okazji przyjrzyjmy się jej najlepszym rolom – tym, które na zawsze wpisały ją do panteonu gwiazd Hollywood.

Galeria:

