„100 dni do matury” hitem w kinach. Polski film przyciągnął już ponad pół miliona widzów

„100 dni do matury" to debiut fabularny Mikołaja Piszczana i komedia akcji spod szyldu Ekipy. Według najnowszych danych, film który zadebiutował pod koniec lutego, obejrzało już w kinach 546 tysięcy widzów.

Od dnia premiery filmu, występujący w „100 dni do matury„ influencerzy: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry) pojawiali się na wybranych seansach, by osobiście przywitać zebranych widzów i podziękować im za wsparcie, które okazują twórcom od początku realizacji projektu. Internetowi twórcy pojawili się już na ponad 60 projekcjach i w planach mają odwiedziny kolejnych kin.

„100 dni do matury”. O czym jest film?

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

W obsadzie pojawiły się największe polskie gwiazdy, w tym: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), Małgorzata Foremniak, Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski.

