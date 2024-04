Metamorfoza Doroty Wellman. W sieci pojawiło się jej zdjęcie sprzed kilkudziesięciu lat

Dorota Wellman od lat tworzy duet z Marcinem Prokopem w programie śniadaniowym „Dzień Dobry TVN”. Fani cenią ich za szczerość, autentyczność i poczucie humoru. Wiadomo jednak, że posada w TVN nie była pierwszą pracą prezenterki. Zaczynała ona bowiem karierę w Telewizji Polskiej, gdzie zyskała fach i rozpoznawalność. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie dziennikarki z tamtych czasów.

Wellman o swoich zaburzeniach

Waga Doroty Wellman bywa komentowana przez internautów. Dziennikarka jednak niegdyś wyznała, że jest ona spowodowana przez nieuleczalną chorobę. Dodała, że nic nie robi sobie z przykrych uwag na temat wyglądu, bo ważne są dla niej tylko komentarze o jej zawodowej pracy.

— Pracując w telewizji codziennie jestem poddawana krytyce. (...) Krótko mówiąc, różne rzeczy się pojawiają, ale ja centralnie mam to w d... Przejmują mnie tylko uwagi dotyczące mojej pracy. To jest istotne. Jeśli komuś kojarzę się ze świnią, to trudno — stwierdziła w rozmowie z Agatą Młynarską.

Co więcej, prowadząca „Dzień Dobry TVN” z przykrością wyznała, że nie ma leku na jej chorobę. Stanęła bowiem przed trudnym wyborem życiowym – dziecko, albo zdrowie. — Moja waga to konsekwencja zaburzeń gospodarki hormonalnej, które będą ze mną do końca życia. No albo można było mieć dziecko, albo zaburzenia hormonalne, to ja już wybieram dziecko i nawet nie dyskutuję – dodała.

Dorota Wellman na zdjęciu sprzed lat

W sieci jednak nic nie ginie, dlatego też internauci łatwo znaleźli jej zdjęcie sprzed lat. Pojawiło się ono na profilu @tele.nostalgia na Instagramie. Ujęcie przedstawia dziennikarkę w 1996 roku w czasach pracy w TVP, kiedy prowadziła magazyn kulturalny „Goniec Kulturalny”. Wiadomo, że w owym programie wyśmienicie się odnalazła, gdyż wcześniej skończyła historię sztuki, stąd miała duże pole do popisu.

Na fotografii uwagę przykuwa wygląd Doroty Wellman. Choć dziennikarka była wówczas szczuplejsza niż obecnie, niewiele zmieniła się jej charakterystyczna, krótka fryzura z grzywką, która nadaje jej charakteru. W komentarzach nie zabrakło słów zaskoczenia, na temat tego, jak gwiazda TVN zmieniła się przez tyle lat.

instagramCzytaj też:

Cierpi na nią Dorota Wellman. Wymioty i omdlenia są objawem choroby, która utrudnia jej życieCzytaj też:

Dorota Wellman ujawniła kulisy współpracy z Edwardem Miszczakiem. „Powiedział, że nas nie lubi”