Kto się zaśmieje ostatni? Polskie gwiazdy opowiedziały nam o hicie Prime Video

W trakcie programu „LOL" gwiazdy muszą rozśmieszyć siebie nawzajem, tak by samemu się nie zaśmiać. Uczestnicy przygotowują specjalne gagi, którymi rozśmieszają innych. Są oni pod stałą obserwacją kamer, które rejestrują wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Czuwający nad całością Cezary Pazura, ze swojego control roomu jest w stanie zauważyć nawet najmniejszy ruch mimiczny każdego z uczestników. Ten, kto dotrwa do końca, wygra nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł., która zostanie przekazana na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.

Katarzyna Figura: Rozśmieszanie ludzi jest ogromnym wyzwaniem

Kasia Figura to aktorka teatralna, a także komediowa, bawi w filmach od lat. Pojawiła się w programie niespodziewanie, w charakterze gościa specjalnego. Jej zadaniem było sprawić, by inni zaczęli się śmiać.

— W programie wystąpiłam w roli gościa specjalnego, zatem mogłam śmiać się do woli. Jednak w trakcie swojej kariery, nawet gdy występowałam w komedii, to zawsze grałam rolę bardzo poważnie. Zatem i w programie starałam się zachować powagę do końca. Rozśmieszanie ludzi rzeczywiście jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ każdy ma inne poczucie humoru i trudno jest trafić w te czułe punkty — mówiła dla „Wprost” Katarzyna Figura.

Podkreślała, że trzeba korzystać z optymizmu i poczucia humoru na co dzień, by nie zwariować w życiu, a śmiech to lekarstwo na złe dni.

— Po to jest to poczucie humoru, żeby jednak nie podchodzić do wszystkiego tak poważnie i na serio, bo to nigdzie nie prowadzi. Poszukujemy jakichś zaskakujących sytuacji, które nas prowadzą do uruchomienia wszystkich pozytywnych emocji, żeby nie kumulować w sobie smutku, tylko właśnie rozładować się śmiechem — nadmieniała w rozmowie.

Sonia Bohosiewicz o programie: To nie ma nic wspólnego z aktorstwem

Wydawać by się mogło, że aktorzy w tym show mają trochę łatwiej, bo obcują ze swoją codziennością. Częściej są na scenie teatralnej, czy komediowej niż muzycy, czy gwiazdy Internetu. Ale czy tak rzeczywiście jest?

Sonia Bohosiewicz potwierdziła, że czerpała ze swojej umiejętności panowania nad emocjami, której dostarczył jej warsztat aktorski.

— Ze względu na wykonywany zawód mamy umiejętność panowania nad swoimi emocjami, ale już wiem, że nie ma to nic wspólnego z aktorstwem. To zupełnie nowa konkurencja. Poza tym LOL polega nie tylko na tym, żeby się nie zaśmiać, ale także na tym, aby wytrwać jak najdłużej w tej próbie – podsumowała uczestniczka show Sonia Bohosiewicz.

Maciej Musiałowski twierdził, że show jest nieprzewidywalne i każdy moment może być szokujący, dla wszystkich w takim samym stopniu. – Myślę, że ten programy jest zaskakujący dla wszystkich — skomentował Musiałowski.

Kasia Kwiatkowska, która na scenie jest od lat, poczuła adrenalinę, której do tej pory przy żadnym projekcie nie odczuwała tak intensywnie, ten program wygenerował w niej takie emocje. Teraz myśli nad skokiem ze spadochronem.

— W moim życiu zawodowym jest coraz mniej sytuacji, które potrafią wystrzelić mój poziom adrenaliny – premiera w teatrze czy wyjście na scenę przed wielotysięczną publicznością nie powoduje u mnie tremy. W „LOL” byłam w stanie podwyższonej gotowości, więc ta adrenalina musiała być na wysokim poziomie. Ta sytuacja pokazała mi, że kocham ten stan, więc może czas na skoki ze spadochronem — zastanawia się Kwiatkowska.

Gdzie oglądać „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”?

Program „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” jest dostępny w Prime Video od 26 kwietnia, pojawiły się pierwsze dwa odcinki z sześciu przygotowanych przez produkcję, a kolejne dwa będą emitowane co tydzień. O główną nagrodę walczą: Zosia Zborowska – Wrona, Jerzy Kryszak, Sonia Bohosiewicz, Blowek, Piotr Stramowski, Katarzyna Kwiatkowska, Maciej Musiałowski, Michał Wójcik, Paweł Chałupka oraz Adam Woronowicz – gwiazda 1. edycji. W programie pojawią się też goście specjalni m.in. Katarzyna Figura.

