„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”. Znamy uczestników 2. sezonu! W obsadzie znane gwiazdy

Po dużym sukcesie 1. sezonu „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”, pierwszy polski show komediowy produkcji własnej Prime Video powraca z 2. sezonem i nowymi gwiazdami.

Program jest adaptacją popularnej japońskiej produkcji oryginalnej HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental z Hitoshi Matsumoto w roli głównej. Format spotkał się z uznaniem widzów i powstały jego lokalne wersje w Meksyku, Australii, Niemczech, Włoszech, Francji, Indiach, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, Holandii, RPA, Irlandii i Polsce.

„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”. Zasady programu

W sześcioodcinkowym show dziesiątce popularnych artystów i komików przyświeca jedna misja: rozśmieszać innych, ale samemu powstrzymywać się od śmiechu, ponieważ wygrywa ten, kto zaśmieje się ostatni. W trakcie programu uczestnicy przygotowują specjalne gagi, które mają doprowadzić pozostałych do śmiechu, podczas gdy sami muszą zachować powagę. W show przydadzą im się nie tylko komediowe umiejętności związane ze stand-upem czy improwizacją, ale także porządne przygotowanie fizyczne. Bohaterowie „LOL’a” są pod stałą obserwacją kamer, które rejestrują wszystkie najdrobniejsze szczegóły.

Czuwający nad całością Cezary Pazura, ze swojego control roomu jest w stanie zauważyć nawet najmniejszy ruch mimiczny każdego z uczestników. Ten, kto się zaśmieje ostatni, wygrywa nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł., która zostanie przekazana na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.

„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”. Uczestnicy 2. sezonu programu

Nad zachowaniem kamiennej twarzy w 2. sezonie „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” intensywnie pracować będą:

Zofia Zborowska-Wrona – aktorka, influencerka,

– aktorka, influencerka, Jerzy Kryszak – ikona polskiej sceny kabaretowej,

– ikona polskiej sceny kabaretowej, Sonia Bohosiewicz – popularna aktorka komediowa,

– popularna aktorka komediowa, Blowek – jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce,

– jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, Piotr Stramowski – aktor znany z takich filmów jak „Cały ten seks”, „Pokusa”,

– aktor znany z takich filmów jak „Cały ten seks”, „Pokusa”, Katarzyna Kwiatkowska – aktorka komediowa i parodystka,

– aktorka komediowa i parodystka, Maciej Musiałowski – aktor młodego pokolenia,

– aktor młodego pokolenia, Michał Wójcik – artysta kabaretowy,

– artysta kabaretowy, Paweł Chałupka – stand-uper

– stand-uper Adam Woronowicz – aktor, gwiazda 1. edycji „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”.

– Kolejna odsłona LOL była przeze mnie bardzo wyczekiwana ponieważ odzew po 1. sezonie był niesamowity. Format trafił do serc widzów Prime Video, więc moje oczekiwania się ziściły. To moja pierwsza praca w życiu, która niesie ze sobą wyłącznie niespodzianki. Od obsady, przez akcję, wykonania artystów po… sportową rywalizację kto się zaśmieje ostatni. Dreszcz emocji, który ma się udzielić publiczności, najpierw był naszym udziałem. To zabawa, która porywa wykonawców w równym stopniu, co widzów. Chociaż wiem co się wydarzyło, z niecierpliwością czekam na premierę bo chcę to przeżyć jeszcze raz! – powiedział Cezary Pazura, gospodarz programu.

