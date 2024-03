Derpieński wyśmiała mieszkanie Rubików w Miami. Twierdzi, że taki metraż powinien być nielegalny

Nie ma wątpliwości, że Caroline Derpieński to w ostatnim czasie jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Celebrytka co rusz zaskakuje nowymi rewelacjami na swój temat, ale także częstymi konfliktami z innymi bohaterami plotkarskich portali. Wiadomo, że ma na pieńku m.in. z rodziną Rubików. Teraz po raz kolejny skomentowała ich poczynania.

Caroline Derpieński o mieszkaniu Agaty i Piotra Rubików

Konflikt między Caroline Derpieński, a rodziną Rubików zaczął się kilka miesięcy temu. Najpierw podczas live'a na Instagramie jeden z fanów napisał, że stolica Florydy nie jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, bo biega tam Caroline Derpienski bez majtek. Agata przytaknęła wówczas, że „tacy bez majtek są najgorsi”, a młoda celebrytka wzięła to do siebie.

Wkrótce potem modelka i kompozytor wpadli na siebie w samolocie. Następnie Derpieński ujawniła szczegóły lotu w rozmowie z „Pudelkiem” i skrytykowała muzyka. – Cały czas się na mnie patrzył, ale „dzień dobry” nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. (...) Piotr nie pomógł mi po wylądowaniu z wyjęciem bardzo ciężkiego bagażu podręcznego ze schowka u góry, chociaż stał ramie w ramie ze mną i patrzył się w oczy. Ja każdemu zawsze pomagam w przeciwieństwie do niego. 0 klasy, ogromne gwiazdorzenie – relacjonowała.

Od tamtej pory regularnie wbijają sobie szpile w mediach społecznościowych. Tym razem Caroline Derpieński postanowiła skomentować nieruchomość Rubików. Agata i Piotr bowiem wraz z nastoletnimi córkami w zeszłym roku przeprowadzili się do Miami, gdzie wynajęli mieszkanie z widokiem na ocean. Niedawno pochwalili się w sieci, że udało im się kupić ową nieruchomość – za lokum o powierzchni 44 metrów kwadratowych zapłacili 1,4 mln dolarów, czyli ponad 5 mln złotych.

Ta informacja nie przeszła uwadze celebrytki. Najpierw skomentowała, że „kwota 1,5 mln dolarów to jest nic w Miami”, a następnie w mediach społecznościowych nawiązała do metrażu nieruchomości. Dobitnie stwierdziła, że taka wielkość mieszkania dla czteroosobowej rodziny oraz psa jest „psią budą” oraz bezmyślnością.

„Z całym szacunkiem, ale 44 metry dla czterech osób i psa? To powinno być nielegalne. I jak trzeba być bezmyślnym, aby sprzedawać duży dom w Polsce, aby na siłę kupić budę psią 44-metrową, byle tylko uchodzić na indiańskiego majamczyka” – napisała Caroline.

