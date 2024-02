Caroline Derpieński oskarża Krzysztofa Stanowskiego. Celebrytka składa pozew. „Obawiam się o życie”

Choć wydawało się, że między Krzysztofem Stanowskim, a Caroline Derpieński nawiązała się nic porozumienia, nic bardziej mylnego. Po pierwszym filmiku dziennikarza można było pomyśleć, że oboje darzą się sympatią, jednak po drugiej publikacji widzowie zmienili zdanie. Teraz natomiast celebrytka ujawniła szokujące informacje na temat twórcy Kanału Zero i zapowiedziała pozew.

Filmy Krzysztofa Stanowskiego o „dollarsowej królowej”

Kilka dni temu Krzysztof Stanowski na swoim Kanale Zero opublikował dwugodzinny film na temat Caroline Derpieński. Dziennikarz wcześniej poleciał nawet do Miami, by sprawdzić, czy celebrytka prowadzi tak wystawne życie, jakim chwali się w mediach. Niektórzy mieli jednak wrażenie, że bardziej niż jej osobą, Stanowski zainteresował się jej partnerem.

– Dżak tak naprawdę ma na imię Krzysiek, Krzysztof Porowski. Zjedliśmy dwie kolacje i obiad, przegadaliśmy kilka godzin. Krzysztof jest postacią, której do końca nie umiem zrozumieć. (...) Lubi imponować, rzucać się w oczy i popycha Karolinę, do tego by była popularna. On ją inspiruje, wymyśla akcje. (...) Jest osobą, która stoi za Karoliną Derpieńską i popycha ja w tę stronę, żeby była popularna, dlatego nie ma Karoliny bez Krzysztofa – tłumaczył.

W owym filmie Krzysztof Stanowski stwierdził, że celebrytka lubi ubogacać swoje opowieści, jednak na ogół jest prawdomówna, miła i dobra. W kolejnej publikacji jednak całkowicie zmienił o niej zdanie. W drugim materiale ukazały się bowiem pełne wersje wywiadów z kobietą, a dziennikarz krytycznie wypowiedział się na temat „dollarsowej królowej”. Powiedział, że notorycznie kłamie i zmyśla swoje osiągnięcia. Zarzucił jej zakup obserwujących i przekoloryzowania kariery modelki. Jego nagła zmiana nastawienia zdziwiła internautów. To jednak nie wszystko.

Caroline Derpieński opublikowała oświadczenie

W środowy poranek 21 lutego Caroline Derpieński opublikowała oświadczenie na swoim niedawno założonym kanale na YouTube. W materiale celebrytka poważnie oskarżyła Krzysztofa Stanowskiego. Już na wstępie zaznaczyła, że obawia się o bezpieczeństwo swoje i bliskich, a sam dziennikarz ma mieć... kontakty z mafią.

Z racji tego, że Stanowski miał kontakty z mafią bułgarską, o czym zostaną przedstawione informacje, obawiam się o życie mojej babci i matki, jak wcześniej bałam się o swoje życie, w związku z tym przed jego przyjazdem zgłosiłam to na policję. Stanowski miał również bliskie kontakty z kobietą, która mi groziła. W związku z tym, bojąc się spotkać z nim, miałam ochroniarza, który miał czuwać nad bezpieczeństwem mojej osoby – zaczęła Caroline Derpieński.

W dalszej części swojej publikacji celebrytka wyznała: „Nie dam się zastraszyć, tak jak inne kobiety dają się zastraszyć w Polsce, które to przez swój kanał YouTube Stanowski hejtuje i wykorzystuje słabość tych kobiet. Jestem obywatelką amerykańską i składam pozwy, zgłaszam to również do ambasady amerykańskiej o prześladowanie mojej osoby zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych”.

Zgodziłam się na nagrania, ponieważ chciałam przedstawić życie w Miami. Zapłaciłam kilkukrotnie za kolację wraz z jego operatorem, obiady, woziłam go po Miami swoim autem. Jaka jest jego podłość – faceta, który ślinił się do mnie, stosował różne triki (które można odczytać jako molestowanie), dlatego nie zaprosiłam go do swojego mieszkania z obaw o moje bezpieczeństwo i godność – napisała.

Zwracając się do dziennikarza Caroline Derpieński dodała: „Jesteś zwykłą kanalią dla 21-letniej dziewczyny”. Zapowiedziała również, że przygotowuje film na temat Krzysztofa Stanowskiego, w którym ujawni, kim naprawdę jest twórca Kanału Zero.

