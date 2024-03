Caroline Derpieński złożyła pozew do sądu, chce 50 mln zł. „Tego jeszcze w Polsce nie było”

Jej konto na Instagramie śledzi 8,5 mln ludzi. Caroline Derpieński bliżej Polacy poznali w programie „Kuba Wojewódzki”, gdzie mówiła o swoim podejściu do pieniędzy, karierze, planach na przyszłość i bogatym narzeczonym. Podkreślała w show, że jest „ikoną Polaków i najpopularniejszą Polką na Instagramie”, a do kraju przyjechała, aby „pogwiazdorzyć”, bo na co dzień, w USA, otwiera pokazy mody.

Konflikt Caroline Derpieński z Krzysztofem Stanowskim

Niedługo później życiem Caroline Derpieński zainteresował się twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Spotkał się z celebrytką i opublikował na swoim kanale filmy na jej temat, opowiadając o jej rzekomym partnerze biznesmenie Krzysztofie Porowskim i twierdząc, że 21-letnia wówczas Derpieński kłamie na temat swoich osiągnięć i kariery modelki, a jej followersi na Instagramie są kupieni.

Na odpowiedź Derpieński długo nie trzeba było czekać. Stwierdziła, że Stanowski jest człowiekiem fałszywym, który nienawidzi kobiet i „ślinił się do niej” oraz „stosował różne triki, które można odczytać jako molestowanie”. – Nie chcę jeszcze powiedzieć, jaką drogę obiorę, czy idę dalej na wojnę z nim, czy siedzę cicho i zajmuję się swoim życiem – zapowiadała wtedy.

Katarzyna Nosowska parodiowała Caroline Derpieński? Celebrytka zapowiadała pozew na 50 mln zł

W lipcu 2023 roku Derpieński z kolei poczuła się urażona wideo, na którym została sparodiowana przez Katarzynę Nosowską, która reklamowała na swoim Instagramie napoje roślinne.

Artystka miała na sobie czerwoną sukienkę, mocny, wręcz karykaturalny makijaż na twarzy, rozpuszczone blond włosy i dużo biżuterii. Na pierwszym nagraniu przedstawiała się jako „Kate Nosauski” i opowiadała o tym, dlaczego opuściła Polskę i co robi za granicą. Mówi też między innymi, że ma 8 mld „followersów” na Instagramie i wróciła do kraju, aby „trochę namieszać w showbiznesie”.

Na wideo zareagowała sama Derpienski, która napisała na swoim Instagramie: „Babci zamarzył się Hamerykański sen. Lol”. „Zacznijmy od tego, babciu K., że karierą na świecie nie jest liczba follow, a pozycja w branży, znajomości, eventy, w jakich bierzesz udział, twój lifestyle, sukcesy zawodowe itd”. – pisała dalej celebrytka. „Jak można reklamować mleko, które również piją dzieci, prostackim zachowaniem, wręcz desperacją” – można było przeczytać na Instagramie influencerki. Dodała tez, że zachowanie Nosowskiej ma „destrukcyjny wpływ na ludzi, zwłaszcza na psychikę dzieci”.

Kilka dni później Caroline Derpieński zapowiedziała, ze skierowała sprawę do swojego prawnika. W komunikacie prasowym na swoim Instagramie celebrytka pisze, że reklama Danone „daleko wykracza poza sferę dozwolonej satyry i konwencji żartu” i „narusza jej dobra osobiste” oraz „stanowi przejaw hejtu, mowy nienawiści i gaslightingu”.

Derpienski dalej podała, że oczekuje od firmy Danone rekompensaty pieniężnej w wysokości 50 mln zł na wskazany przez nią cel społeczny.

Caroline Derpieński pochwaliła się złożeniem pozwu na 50 mln zł

Od tamtej pory na ten temat celebrytka nie wypowiadała się już w sieci. W sobotę 2 marca 2024 roku zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, zrobione pod jednym z warszawskich sądów.

instagram

„I just did it! Tego jeszcze w Polsce nie było. Precedensowa sprawa o ochronę dóbr osobistych już w sądzie. Dolarsowe pozdrowienia dla tych którzy nie wierzyli że to zrobię” – napisała. „Jak obstawiacie… kto jest drugim pozwanym w sprawie?” – zapytała potem w sekcji komentarzy.

Celebrytka nie zdradziła, czego dotyczy pozew, natomiast na dokumencie widnieje wspomniana przez nią w ubiegłym roku kwota 50 mln złotych.

Galeria:

Caroline Derpieński pokazuje swoje życie w sieciCzytaj też:

Caroline Derpieński oskarża Krzysztofa Stanowskiego. Celebrytka składa pozew. „Obawiam się o życie”Czytaj też:

Caroline Derpieński zaatakowana przez stalkera. Pokazała jego zdjęcie