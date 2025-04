Aktorka zmarła w wieku 32 lat. Walka z chorobą przerwała jej karierę

Dana Hill, znana z roli Audrey Griswold w „Wakacjach w Europie” i głosu Maxa w „Goof Troop”, była jedną z najbardziej charakterystycznych aktorek lat 80. Choć jej talent błyszczał na ekranie, życie prywatne naznaczone było dramatyczną walką z cukrzycą typu 1. Choroba, która wpłynęła na jej wygląd i karierę, ostatecznie doprowadziła do przedwczesnej śmierci w wieku 32 lat.

Choroba odebrała życie Danie Hill

Dana Hill, urodzona jako Dana Lynne Goetz 6 maja 1964 roku w Los Angeles, od najmłodszych lat wykazywała niezwykły talent aktorski. Jej kariera rozpoczęła się w wieku 10 lat, kiedy to po obiecującym początku w lekkoatletyce zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Choroba ta jednak nie tylko zakończyła jej sportowe marzenia, ale również wpłynęła na rozwój fizyczny.

W wyniku niekontrolowanego poziomu cukru we krwi i częstych komplikacji, Dana Hill przez całe życie wyglądała znacznie młodziej, niż wskazywałby na to jej wiek metrykalny. Miała drobną sylwetkę, niski wzrost i dziecięce rysy twarzy – w wieku 20 lat nadal wydawała się być nastolatką.

„To ironiczne, że kiedy dorosłam, nadal musiałam grać dzieci” – mówiła z uśmiechem w jednym z archiwalnych wywiadów cytowanych przez „The New York Times”.

Właśnie ten fizyczny aspekt sprawił, że była idealną kandydatką do ról nastoletnich bohaterów nawet jako dorosła kobieta – to, co dla wielu aktorów mogło być ograniczeniem, dla niej okazało się atutem. Jednak – jak podkreślali jej znajomi – za tym „dziecięcym wyglądem” kryła się poważna, dojrzała osobowość, która przez lata zmagała się z wyniszczającą chorobą i jej konsekwencjami.

W 1981 roku Dana Hill zdobyła uznanie krytyków rolą w filmie telewizyjnym „Fallen Angel”, gdzie wcieliła się w postać 12-letniej ofiary molestowania. Za tę kreację otrzymała nagrodę Young Artist Award dla najlepszej młodej aktorki. Rok później zagrała w filmie „Shoot the Moon”, a w 1983 roku wystąpiła u boku Mary Steenburgen w „Cross Creek”. Największą popularność przyniosła jej jednak rola Audrey Griswold w komedii „Wakacje w Europie” z 1985 roku. Jej charakterystyczny głos sprawił, że była również rozchwytywaną aktorką dubbingową. W latach 90. użyczyła głosu m.in. Maxowi w serialu animowanym „Goof Troop” oraz Jerry'emu w „Tom and Jerry: The Movie”.

Mimo sukcesów zawodowych, Hill przez całe życie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W maju 1996 roku zapadła w śpiączkę cukrzycową, a miesiąc później doznała udaru, który doprowadził do paraliżu. Zmarła 15 lipca 1996 roku w Burbank w Kalifornii. Dziś pozostaje w pamięci jako utalentowana aktorka, której kariera została brutalnie przerwana przez problemy zdrowotne..

