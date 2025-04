Weekend z Max i Netflix. Co nowego warto zobaczyć?

Przygotowaliśmy dla was rozpiskę nowości, które w tym tygodniu pojawiły się na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych, przyciągając widzów. Od emocjonujących thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po lekkie komedie i dokumenty – każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co nowego warto obejrzeć i wybierz idealną pozycję na swój weekendowy seans.

Nowości od Neflix i Max na weekend. Zafundujcie sobie dobry seans

„Światłoczuła” (Netflix)

Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.





„Ty”, 5. sezon (Netflix)



W pełnym rozmachu piątym — i finałowym — sezonie Joe Goldberg powraca do Nowego Jorku, aby żyć długo i szczęśliwie… jednak duchy z przeszłości i mroczne pragnienia mogą obrócić jego marzenia w pył.



„Chaos” (Netflix)



Po nieudanej operacji narkotykowej doświadczony detektyw przebija się przez brutalny półświatek, by uratować syna ważnej osoby ze świata polityki. Odkrywa przy tym złożoną siatkę powiązań korupcyjnych i kryminalnych gęsto oplatającą całe miasto.



„Lot 3054: Nieprzypadkowa katastrofa” (Netflix)



Serial dokumentalny o katastrofie na lotnisku Congonhas w São Paulo oraz jej następstwach. Ta tragedia, która w 2007 r. pochłonęła życie 199 osób, odcisnęła się niezatartym piętnem w historii brazylijskiego lotnictwa.



„Bomba w superekspresie” (Netflix)



Film jest rebootem thrillera akcji „Superekspres w niebezpieczeństwie”, który miał premierę 50 lat temu i stał się inspiracją dla twórców hollywoodzkiego hitu „Speed: Niebezpieczna prędkość”. Reżyser Shinji Higuchi, który słynie z tego, że wybornie łączy ze sobą spektakularne efekty wizualne i ludzkie dramaty, czego przykładem jest chociażby „Shin Godzilla”, stworzył kolejny trzymający w napięciu thriller o wybuchu zbiorowej paniki, pasjonująco odmalowując wysiłki bohaterów pędzących na ratunek w ekstremalnych warunkach.



„Strzelec” (Netflix)



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.



„Dobrzy nieznajomi” (Max)



Przypadkowe spotkanie wciąga mężczyznę w jego przeszłość w niewytłumaczalny sposób.



„Opowiadaczka filmów” (Max)



Lata 60. María Margarita z rodziny mieszkającej w górniczym miasteczku na pustyni Atakama, ma niesamowitą zdolność opowiadania filmów.



„Wytłumaczenie wszystkiego” (Max)



Historia egzaminu maturalnego 18-letniego chłopca, który przeradza się w narodowy skandal.



„1992” (Max)



Ojciec walczy o uratowanie swojego syna przed przestępcami planującymi ryzykowny napad podczas zamieszek w Los Angeles w 1992 roku.



„I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines” (Max)



W 1993 roku Lorena Bobbitt stanęła przed sądem za odcięcie penisa swojemu mężowi, co zszokowało ludzi na całym świecie. Ten dwuczęściowy serial wykracza poza nagłówki.Czytaj też:

