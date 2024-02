Celine Dion pojawiła się na gali Grammy 2024. „Jestem szczęśliwa, że tu jestem”

Ku zaskoczeniu wielu osób, na scenie podczas gali rozdania nagród Grammy 2024 – która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek 5 lutego (polskiego czasu) w Los Angeles – wśród gości pojawiła się Celine Dion. Nieuleczalnie chora gwiazda na scenie nie kryła wzruszenia.

Celine Dion na gali Grammy 2024

Pod koniec 2022 roku u Celine Dion zdiagnozowano tzw. zespół sztywnego człowieka. Na to niezwykle rzadkie schorzenie neurologiczne jak dotąd nie wynaleziono skutecznego lekarstwa. Wiadomo jednak, że wokalistka się nie poddaje i walczy o powrót do formy. Co jakiś czas do mediów, dzięki jej siostrze, trafiały informacje o stanie zdrowia gwiazdy. Jej słowa wskazywały na to, że z piosenkarką nie jest najlepiej.

– Celine ciężko pracuje nad powrotem do formy, ale nie ma już kontroli nad swoimi mięśniami. To łamie mi serce, bo zawsze była taka zdyscyplinowana. Ciągle marzymy, że wróci jeszcze na scenę. Czy to w ogóle możliwe? Tego nie wiemy. Struny głosowe to też mięśnie, podobnie jak serce. To mnie przeraża, zwłaszcza, że ona jest przypadkiem jednym na milion. Naukowcy nie przeprowadzili wielu badań nad tą chorobą, bo dotyka ona tak niewielu osób – mówiła Claudette Dion w rozmowie z serwisem „7 jours”.

Tym bardziej zaskoczyła teraz obecność Celine Dion na gali rozdania nagród Grammy 2024. Wokalistka wkroczyła na scenę, gdy z głośników słychać było wielki przebój „The Power of Love”. Publiczność przywitała ją gromkimi oklaskami na stojąco, a wyraźnie wzruszona artystka podziękowała publiczności, mówiąc: „Też was kocham”.

– Dziękuję wam wszystkim, kocham was. Kiedy mówię, że jestem szczęśliwa, że tu jestem, naprawdę mówię to szczerze z głębi serca. Ci, którzy mieli wystarczająco dużo szczęścia, aby być tutaj na rozdaniu nagród Grammy, nigdy nie mogą brać za pewnik ogromnej miłości i radości, jaką muzyka wnosi do naszego życia i ludzi na całym świecie – mówiła ze sceny.

Przypomnijmy, że ta kanadyjska gwiazda ma w dorobku pięć statuetek Grammy (na 16 nominacji). W tym roku na wydarzeniu pojawiła się, by wręczyć nagrodę za album roku dla Taylor Swift za „Midnights”. Celine Dion została wyróżniona w tej samej kategorii dokładnie 27 lat temu.

Warto dodać, że Amazon MGM ogłosił w zeszłym tygodniu, że wkrótce na Prime Video premierę będzie mieć film dokumentalny o Celine Dion zatytułowany „I Am: Celine Dion”. Owa produkcja jest kroniką walki piosenkarki z syndromem sztywnego człowieka. Dion wyraziła nadzieję, że dokument „podniesie świadomość tego mało znanego stanu”.

