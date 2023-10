Celine Dion chce pokonać chorobę. Nowe informacje o stanie zdrowia artystki

Claudette Dion, 74-letnia siostra Celine Dion, w rozmowie z portalem showbizz.net przyznała, że ma pretensje do mediów, które przekręcają i manipulują jej słowa, dotyczące choroby jej siostry Celine Dion.

– Rozumiem, że wszyscy się martwią, bo ją kochają. O ile to uspokaja jej fanów, będę rozmawiała z mediami. Ale nie wymyślam niestworzonych rzeczy, a to, co oni robią, to już inna sprawa. Dlaczego idą w taką narrację? Czemu piszą, że jest przykuta do wózka? Dlaczego piszą, że ma raka? Po co zmyślają te historie? To wprawia mnie w ogromne zakłopotanie, bo boje się, co oni zrobią z informacjami, które przekazuję – powiedziała kobieta, dodając, że w tych czasach przerobić można nawet fotografie. – Nie wymyślajcie historii, żeby skrzywdzić ludzi – zaapelowała.

Siostra Celine Dion, która również jest piosenkarką, odnosząc się już bezpośrednio do stanu zdwowia ikony podkreśliła, że że mentalnie jest ona bardzo silna. – Nie ma żadnych stanów depresyjnych, co więcej, ma wielką chęć i miłość dla życia. Mówi, że przejdziemy przez to, słucha wszystkiego, o co proszą ją lekarze i robi dokładnie to, co mówią, bo chce wrócić na scene, to jest fakt – przekazałą Claudette Dion.

Celine Dion – choroba

Na początku października Claudette Dion w rozmowie z „Journal de Montreal” poinformowała, że jej siostra blisko współpracuje z lekarzami, którzy specjalizują się w jej chorobie. – Słucha najlepszych specjalistów w dziedzinie tej rzadkiej choroby. Myślę, że ona przede wszystkim potrzebuje odpoczynku. Zawsze robi wszystko, co w jej mocy, zawsze stara się być najlepsza. W pewnym momencie twoje serce i twoje ciało próbują ci coś powiedzieć. Warto tego posłuchać – przyznała.

W grudniu 2022 roku Celine Dion za pośrednictwem swojego Instagrama ogłosiła światu, że choruje na zespół sztywności uogólnionej. Jakie objawy ma jej przypadłość? Osoby chore na to schorzenie doświadczają sztywności całego ciała, którym towarzyszą bolesne i bardzo silne skurcze mięśni, nasilane przez bodźce egzogenne, ruchy lub emocje. Skurcze prowadzić mogą do zniekształceń kręgosłupa, przerwania mięśni i złamań kości. Z tego względu chory może też upadać – trudno mu utrzymać koordynację ruchową.

Choroba sprawiła, że wokalistka była zmuszona odwołać światową trasę koncertową. Kilka miesięcy później media informowały, że Celine Dion sprzedała swój dom w Las Vegas za 30 mln. dolarów i wróciła do swojej rodzimej Kanady, gdzie mieszka jej rodzeństwo.

