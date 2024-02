Za nami rozdanie nagród Grammy 2024. Co się wydarzyło na gali?

Bez wątpienia Grammy to najważniejsze wyróżnienia w światowym przemyśle muzycznym. O przyznaniu owych statuetek decyduje Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji (NARAS), która złożona jest z osób zawodowo związanych z branżą muzyczną. Wydarzenie odbyło się w nocy w niedzieli na poniedziałek 5 lutego (czasu polskiego) w Los Angeles. Wiemy, co się wydarzyło.

Grammy 2024 zostały rozdane. Lista zwycięzców

W tym roku na gali prowadzonej przez aktora i komika Trevora Noaha zaśpiewali m.in. Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, SZA, Travis Scott oraz U2. Statuetki podczas 66. ceremonii Grammy wręczyły z kolei takie gwiazdy, jak m.in. Christina Aguilera, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Mark Ronson, Maluma, Meryl Streep czy Oprah Winfrey.

Nie zabrakło również wielkich emocji, bowiem na scenie pojawiła się także ciężko chora Celine Dion, a nagrodzony 3 statuetkami raper Killer Mike został zatrzymamy przez policję i wyprowadzony z areny, w której miała miejsce gala, w kajdankach. Jak prezentuje się z kolei lista laureatów? Sprawdźcie poniżej.

Najlepszy album roku: Taylor Swift — „Midnights”

Najlepsza piosenka roku: Billie Eilish — „What Was I Made For?”

Nagranie roku: Miley Cyrus — „Flowers”

Najlepszy album popowy: Taylor Swift — „Midnights”

Najlepszy popowy występ duetu/grupy: SZA Featuring Phoebe Bridgers — „Ghost in the Machine”

Najlepszy nowy artysta: Victoria Monét

Najlepszy album rap: Killer Mike — „Michael”

Najlepszy występ rap: Killer Mike ft. André 3000 — „Scientists & Engineers” — „Michael”

Najlepsza piosenka rap: Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Najlepszy występ solowy popowy: Miley Cyrus — „Flowers”

Najlepszy występ rockowy: Boygenius — „Not Strong Enough”

Najlepszy występ R&B: Coco Jones — „ICU”

Najlepsza piosenka R&B: SZA – Snooze

Najlepszy album country: Lainey Wilson – „Bell Bottom Country”

Najlepszy album rockowy: Paramore — „This Is Why”

Najlepszy album R&B: Victoria Monét — „Jaguar II”

Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych: „Oppenheimer” Ludwig Göransson

Najlepszy album alternatywny: Boygenius — „The Record”

Najlepszy występ muzyczny Afryki: Tyla, „Water”

Najlepszy Występ Solowy Country: Chris Stapleton — „White Horse”

Najlepszy występ metalowy: Metallica – 72 Seasons

Producent roku: Jack Antonoff

Najlepszy tekściarz: Theron Thomas

Najlepszy album muzyki teatralnej: Some Like It Hot

Najlepszy światowy album muzyczny: Shakti – This Moment

Najlepszy album komediowy roku: Dave Chappelle – What’s in a Name?

Najlepsza piosenka dla mediów wizualnych: What Was I Made For? from Barbie the Album, Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Najlepszy rap melodyjny: Lil Durk featuring J Cole – All My Life

Najlepszy album elektroniczny: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Najlepsze nagranie taneczne: Kylie Minogue – Padam Padam

Najlepsze nagranie taneczne/elektroniczne: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

Najlepszy grupowy występ pop: SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Najlepszy album progresywny R&B: SZA – SOS

