„Rolnik szuka żony”. Anna i Jakub zaręczeni! Rolniczka pokazała pierścionek

35-letnia Anna Derbiszewska z ostatniego sezonu hitu Telewizji Polskiej od początku emisji 10. edycji „Rolnik szuka żony” pokazała, że „żadnej pracy się nie boi”. Na co dzień razem ze swoim bratem zajmuje się uprawą szklarniową pomidorów i ogórków, z zawodu jest dziennikarką, a jej dodatkowym zajęciem jest prowadzenie salonu kosmetycznego.

Rolniczka nie ukrywała, że miała już za sobą jedno małżeństwo – wyszła za mąż, gdy miała 24 lata, jednak jej związek rozpadł się po kilku latach. Gdy zdecydowała się wystąpić w „Rolnik szuka żony”, była singielką od dwóch lat. „W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna” – można było przeczytać w jej wizytówce na stronie programu TVP.

Anna i Jakub z „Rolnik szuka żony” zaręczyli się

Anna postanowiła bliżej poznać trzech mężczyzn – Dominika, Mikołaja i Jakuba. I chociaż do końca nie była przekonana do żadnego z kandydatów, postanowiła ostatecznie dać szansę temu ostatniemu. Ku zdziwieniu widzów, między parą zaiskrzyło na poważnie. Jeszcze przed finałem Anna ogłaszała, że jest zakochana, a Jakub planował oświadczyny. – Ten program to bardzo owocne doświadczenie. Jak widać znalazłam tę swoją miłość. (...) Swoje dopełnienie odnalazłam w Kubie – powiedziała rolniczka.

Na zaręczyny nie musieliśmy długo czekać. Jakub podarował Annie pierścionek w Wigilę. „Powiedziała »Tak«! Więc »będziemy się prowadzać« przez resztę życia” – napisał na Instagramie szczęśliwy mężczyzna. „Najcudowniejsza niespodzianka od mojego ukochanego” – napisała z kolei rolniczka, publikując fotkę pierścionka.

instagram

W sekcji komentarzy zaroiło się od gratulacji. „Wasza historia jest niesamowita! Przez cały program myślałam że to Ania zostanie bez wybranka później że niestety jej wybór nie przetrwa a tu proszę! Szczęścia na resztę życia”; „Gratulacje najpiękniejsze prezent w dzień Wigilii”; „Gratulacje piękna z was para oby wam się tylko ułożyło” – czytamy.

