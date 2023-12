Michał Piróg odpowiada na zarzuty o „śmianie się z ludobójstwa”. „Kolejna gwiazda chce zaistnieć”

Dziennikarz Damian Zawrotniak, znany w sieci jako Pan Dociekliwy, zamieścił na swoim Instagramie część wideo, które wcześniej znalazło się na profilu Michała Piróga. Rozbawiony tancerz mówi na nagraniu: „Już dawno nic mnie tak nie rozbawiło. Wiem, wiem, wiem, mogę kogoś obrazić, ale muszę się tym podzielić”. Potem na ekranie pojawia się „mem”, pzedstawiający zestawienie dwóch zdjęć. Na jednym widać grupę aktywistów LGBTQ+ i napis: „Osoby queer dla Palestyny”, a na drugim stado krów z napisem: „Krowy dla McDonald's”.

Zarzuty w stronę Michała Piróga. Wszystko przez mem

Według Pana Dociekliwego, Piróg jest „kolejną gwiazdą, która desperacko chce zaistnieć”. „Michał Piróg nagrał wideo, które widzicie powyżej. Wideo zostało już przez niego skasowane. Pan Piróg śmieje się publicznie z memów, które powstają w związku z ludobójstwem – podkreślam – LUDOBÓJSTWEM, które na naszych oczach rozgrywa się z Palestynie” – ocenił dziennikarz.

Zawrotniak stwierdził, że boli go brak reakcji, na wojnę między Izraelem i Hamasem ze strony ludzi, takich jak Piróg. Uważa, że powinien wziąć on przykład z Sary Boruc, Joanny Opozdy, Adriany Zajdler czy Ines Mannei.

instagram

„W jednym z wywiadów powiedział pan kiedyś »Lepiej być gejem niż kretynem«. Mamy już i tak za dużo idiotów w polskiej przestrzeni internetowej, kolejnych nie potrzebujemy. Dlatego na przyszłość polecam zastanowić się, co pan publikuje w sieci. Bo Internet nie zapomina. Proszę stanąć przed lustrem i próbować spojrzeć sobie w twarz, bo śmianie się z palestyńskich memów to śmianie się ze wszystkich ofiar izraelskiej masakry” – napisał dalej.

Michał Piróg odpowiada na zarzuty Pana Dociekliwego

Na odpowiedź Piróga nie trzeba było długo czekać. Pojawiła się w formie kolejnego nagrania, które tancerz zamieścił na Instagramie.

„W żadnej sekundzie tego filmiku nie wyśmiewam się z ofiar oraz z bliskich ofiar tego konfliktu między Izraelem a Hamasem, który ma miejsce w Strefie Gazy. Mało tego nigdy się nie wyśmiewałem i nie mam zamiaru i chyba mi się to nie zdarzy, jeżeli nie stracę rozumu, śmianie się z czyjejkolwiek krzywdy. Jedyne, co mnie rozśmieszyło, to mem, który moim zdaniem pokazuje paradoks dzisiejszych czasów, pewnego rodzaju niezrozumienie” – odpowiedział krótko Michał Piróg.

Czytaj też:

Ewa Minge porównuje Szymona Hołownię do Wołodymyra Zełenskiego? „Nie życzę nam wojny”Czytaj też:

Dlaczego Gabriel Seweryn i Rafał Grabias się rozstali? Tak wyglądać miał ich ponad 18-letni związek