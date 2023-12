Dlaczego Gabriel Seweryn i Rafał Grabias się rozstali? Tak wyglądać miał ich ponad 18-letni związek

Gabriel Seweryn, projektant futer, nazywany „Versace z Głogowa”, zmarł niespodziewanie we wtorek 28 listopada w Szpitalu Powiatowym w Głogowie. Niedługo później okazało się, że gwiazdor show „Królowe życia” prowadził transmisję na żywo, podczas gdy starał się uprosić o pomoc ratowników medycznych, którzy odmówili zabrania go do szpitala. Mężczyzna stwierdził na nagraniu, że jest szykanowany i chce to pokazać całemu światu. Pracownicy pogotowia wydali później oświadczenie, wyjaśniając, że zarówno Seweryn jak i reszta jego znajomych na miejscu, byli agresywni, stąd wynikała ich zwłoka. Mimo tej wersji, zachowanie ratowników jest szeroko krytykowane w sieci. Ostre opinie na ten temat wygłosiło też wiele znanych osób, w tym Krzysztof Ibisz czy Ewa Minge.

Związek Rafała Grabiasa i Gabriela Seweryna

W „Królowych życia” Gabriel Seweryn występował z Rafałem Grabiasem – panowie przez ponad 18 lat byli w związku. Poznali się w 2002 roku, gdy ten drugi miał zaledwie 19 lat (był o 16 lat młodszy od swojego partnera). Widzowie hitu TTV od 2016 roku byli wielokrotnie świadkami zabawnych kłótni, niecodziennych przygód i szalonego życia Gabriela i Rafała. W jednym z odcinków panowie nawet się zaręczyli.

Po raz pierwszy widzowie byli świadkami rozstania Rafała i Gabriela w 2017 roku. Wtedy projektant futer w 7. sezonie „Królowych życia” zwierzył się przyjaciółce, że zastanawia się, jak jego były partner radzi sobie sam w Warszawie, a następnie wybuchł płaczem. Tuż po tym Gabriel i Rafał postanowili ponownie wejść w związek, a w 2020 roku oficjalnie ogłosili w rozmowie z Pudelkiem, że doszli do wniosku, iż „więcej ich łączy, niż dzieli” oraz „nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości”.

Gabriel Seweryn o związku z Rafałem Grabiasem: To fikcja

Sielanka nie trwała jednak długo. Jeszcze tego samego roku Gabriel Seweryn stwierdził w wywiadzie dla Pomponika, że jego związek z Rafałem Grabiasem był od dwóch lat fikcją, kreowaną na potrzeby programu „Królowe życia”.

– Do programu poszedłem dla funu i fejmu, czyli z próżności (śmiech). I przede wszystkim po to, by ratować związek, który od dawna nie istniał, czego ja sam nie przyjmowałem do wiadomości. Naiwnie wierzyłem, że udział w »Królowych życia« zdziała jakiś cud. Na szczęście to wszystko już za mną – stwierdził.

Projektant w tym czasie miał być już związany z innym mężczyzną. W rozmowie z ujawnił ponadto, że dopuścił się zdrady, jednak jego partner zrobił to pierwszy.

– Byłem ofiarą manipulacji i przemocy psychicznej. Mówię to po raz pierwszy publicznie: potrzebowałem specjalistycznej pomocy i skończyłem u psychiatry! (...) Powiem więcej: pan doktor uratował mi życie! Miesiącami za rączkę wyprowadzał mnie z toksycznego związku. Nie obyło się bez psychotropów. Byłem jak bita żona, która nie jest w stanie odejść od męża oprawcy. Takie są fakty – stwierdził Gabriel w wywiadzie.

Po rozstaniu Gabriel Seweryn związał się z Kamilem Biełą, z którą był aż do swojej śmierci. Mężczyznę słychać też na ostatnim zarejestrowanym przez projektanta nagraniu.

Rafał Grabias zamieszcza wzruszające kadry z Gabrielem Sewerynem. „Żegnaj”

Rafał Grabias ciężko przeżywa śmierć swojego byłego partnera. Zamieszcza w sieci jego zdjęcia, a także ich wspólne fotografie. Pod postami roi się od kondolencji i słów wsparcia dla mężczyzny.

„Bez względu na to jak potoczyły się wasze losy – Wielki szacunek za szacunek do byłego partnera. Wyrazy współczucia”; „Muszę przyznać że sentymentalnie obejrzałam dziś Instagram Gabriela i widzę że nigdy nie usunął zdjęć z Tobą. Musze też przyznać że na tych fotografiach miał twarz zupełnie inną niż ostatnimi czasy i nie chodzi mi o zmarszczki czy zmęczenie. Na tych zdjęciach z Tobą był szczęśliwy”; „Rafał wiem ze mimo tego że nie byliście razem to dziś cząstka ciebie również umarła. Tobie i mamie Gabriela należą się dziś wyrazy współczucia. Moje kondolencje. Trzymaj się” – piszą internauci.

W naszej galerii zamieszczamy kilka wspólnych kadrów Rafała Grabiasa i Gabriela Seweryna z programu „Królowe życia”.

