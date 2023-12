Krzysztof Gonciarz oskarża Darię Dąbrowską o stalking. Publikuje dowody

Przypomnijmy, Daria Dąbrowska to była uczestniczka „Top Model”, która pod koniec września 2023 roku oskarżyła Krzysztofa Gonciarza między innymi o przemoc psychiczną. Wedle jej relacji youtuber uzależniał psychicznie swoje partnerki, a podczas rozstań groził, że „coś sobie zrobi”. Dąbrowska twierdziła, że poniżał ją i rzucał w jej stronę „seksistowskie wyzwiska”. W przeciwieństwie do wszystkich osób zamieszanych w sprawę Pandora Gate, wszystkie relacje, jakie miał z kobietami Gonciarz, dotyczyły osób pełnoletnich.

Początkowo w reakcji na relacje Dąbrowskiej youtuber postanowił przeprosić, ale potem wyjaśnił, że wiadomości, które publikuje ona i inne kobiety są zmanipulowane. Zaznaczył, że jest w terapii i zajmuje się swoimi uzależnieniami. Zwrócił też uwagę na to, że gdy mówił, że „coś sobie zrobi”, był nagrywany bez swojej wiedzy.

W odpowiedzi Dąbrowska uznała, że nie miała obowiązku dowiadywać się, jak on się czuł w tamtym momencie i „czy miał załamanie czy nie”. – Ta część ze screenami, którą wrzuciłam u siebie na profilu, to był tylko ułamek tego, co podsyłały mi dziewczyny, które pragnęły zostać anonimowe, bo bały się, że Krzysiek się domyśli, kim one są – stwierdziła.

Relacja Krzysztofa Gonciarza i Darii Dąbrowskiej

Teraz Gonciarz postanowił ponownie odnieść się do sprawy. W prawie 40-minutowym nagraniu informuje, dlaczego złożył na policji zawiadomienie o uporczywym nękaniu przez Darię Dąbrowską.

Swoje nowe wideo Gonciarz zaczyna się od cytatu angielskiego dramatopisarza i poety Williama Congreve'a: „Nie zna piekło furii, jak kobieta wzgardzona”. Dalej informuje, że poznał Dąbrowską na przełomie czerwca i lipca zeszłego roku. – Spotkaliśmy się tak od 6 do 8 razy – przekazał i wyjaśnił, że we wrześniu 2023 roku poinformował ją, że nie chce być w związku. Już przy pierwszym spotkaniu jednak youtuber miał podkreślić w rozmowie z kobietą, że „przechodzi bardzo trudne rozstanie, emocjonalnie nie jest w miejscu, żeby budować związek, ale mogą się spotykać na luzaczku”. – Daria przy tym chciała, żebyśmy spotykali się ekskluzywnie, nie widując się z innymi ludźmi, nie flirtując z nimi, na co się zgodziłem w tamtym czasie. Było to dla mnie odmianą, ponieważ przez ostatnie lata miałem raczej otwarte relacje – wyjaśnił.

Po raz ostatni Gonciarz i Dąbrowska spotkali się w drugiej połowie września 2022 roku i wtedy youtuber powiedział kobiecie, że nie chce już kontynuować tej znajomości na dotychczasowych zasadach, a zaproponować jej „otwartą relację”. Ta nie zgodziła się na to i doszło do kłótni, a następnie do zerwania.

Po miesiącu po raz pierwszy Dąbrowska napisać miała do koleżanki Gonciarza, z którą on i jego inni znajomi, wybrali się na wyjazd poza miasto. Modelka twierdziła w wiadomości do niej, że youtuber „łapie nowe młode laski” i jest „uzależniony od seksu”. Dziewczyna odpisała jej, że z Gonciarzem ma tylko koleżeńskie kontakty.

W marcu tego roku Daria Dąbrowska napisać miała z kolei do kobiety, z którą Gonciarz miał „bliskie relacje”. Twierdziła w wiadomościach, że jest „wiele dziewczyn skrzywdzonych” przez niego. – Zbagatelizowałem zagrożenie i jej działania, nie zgłaszałem tego na policję, bo uznałem, że może się znudzi i odstąpi od tego, co robi – stwierdził Gonciarz.

Według youtubera Daria Dąbrowska wykorzystała aferę Pandora Gate, aby nastawić do niego krytycznie ludzi. – Daria niczym Thanos zebrała kamienie nieskończoności w postaci moich różnych byłych relacji i jednym pstryknięciem palców spowodowała, że połowa ludzi w moim życiu zniknęła. Na pewien czas – stwierdza i dodaje, że przez następny tydzień Dąbrowska stała się „centrum kryzysowym” na jego temat i każdego dnia przeprowadzała na nim „wizerunkowy atak nuklearny”, co wywołało u niego stres pourazowy.

Krzysztof Gonciarz złożył na policji zawiadomienie o nękaniu przez Darię Dąbrowską

– Ta historia pokazuje, że jeśli naprawdę się uprzesz, żeby zniszczyć komuś życie, to masz dużą szansę, że ci się to uda. Nawet, jeśli zaczynasz tę podróż mając tylko skrin o tym, że rezonujesz dużo energii seksualnej. Jestem przekonany, że opowiedzenie tej historii może uratować niejedno życie. Gdyby ta sytuacja wystąpiła w słabszym momencie mojego życia, mógłbym targnąć się na nie. Wszyscy moi przyjaciele, którzy byli w tym czasie ze mną, każdy z nich może powiedzieć, że uratował mi życie. To było najgorsze, co w życiu przeszedłem. Niech ta historia będzie lekcją na temat internetowego linczu, publikowania prywatnych wiadomości, granic międzyludzkich – stwierdził youtuber.

Krzysztof Gonciarz złożył na policji powiadomienie o popełnienie przestępstwa uporczywego nękania go. Mówi, że zebrał też świadków, którzy zgodzili się zeznawać w tej sprawie. Zaapelował przy tym do widzów, aby nie nękali Darii Dąbrowskiej. – Nikt nie powinien czegoś takiego przeżywać, od tego jest wymiar sprawiedliwości – zaznaczył.

