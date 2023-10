Syn Justyny Steczkowskiej opowiedział o separacji rodziców. „Strużka zimnego potu po plecach”

Allan Krupa i Leon Myszkowski często są porównywani, a ich drogi co jakiś czas się przecinają. Panowie mają ze sobą sporo wspólnego, każdy z nich ma sławną mamę i obaj także są popularni. Zarówno Krupa, jak i Steczkowski postawili na karierę w show-biznesie.

Allan Krupa domaga się zwrotu pieniędzy od ojca

Niedawno u jednego z najpopularniejszych podcasterów w kraju, który cały czas pozostaje anonimowy – Żurnalisty, pojawił się Allan Krupa. Syn Edyty Górniak opowiedział o relacji z ojcem, wsparciu, jakie daje mu mama, a przede wszystkim o wielu pasjach, które miał przez całe swoje życie. W szczerej rozmowie wspomniał też, że muzyka od zawsze była dla niego czymś w rodzaju terapii.

Syn Justyny Steczkowskiej, zdradził, jak zareagował na separację rodziców

Wcześniej obaj wystąpili ze swoimi matkami podczas Sylwestra TVP, a oba koncerty bardzo spodobały się publiczności. Teraz obszernego wywiadu udzielił Leon Myszkowski. Syn Steczkowskiej wystąpił w podcaście Pudelka. W rozmowie otworzył się na temat separacji rodziców oraz okresu dojrzewania. Zdradził, że chciałby tak zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, jak zrobili to jego mama i tata.

W 2017 roku Justyna Steczkowska i jej mąż Maciej Myszkowski, architekt, przekazali, że podjęli decyzję o separacji. Do tego tematu w wywiadzie także odniósł się ich najstarszy syn. Opowiedział o tym, jak zareagował na tę decyzję.

– Było to takie trochę trudniejsze przeżycie dla mnie. Strużka zimnego potu po plecach, ale najważniejsze, że wszystko się ułożyło. Rodzice jako dorośli ludzie doszli do porozumień wszystkich i to jest też dla mnie pewien przykład, jak powinno się naprawiać problemy. Często jak coś się zepsuje, to się wyrzuca od razu do śmieci, a powinno się jednak próbować naprawić – podkreślił.

Kim jest Leon Myszkowski?

Po chwilowej fascynacji modelingiem chłopak w całości postanowił się poświęcić muzyce. Leon Myszkowski ma na swoim koncie udział w kilku pokazach odzieży sportowej. Obecnie Leon Myszkowski tworzy duet Mike & Laurent. Jego pseudonim to Laurent, natomiast tajemniczy Mike to Michał Harasimiuk. W maju Mike & Laurent stworzyli „klubowy” numer dla mamy Myszkowskiego.

To jednak nie koniec talentów Leona Myszkowskiego. Chłopak ma za sobą debiut pisarski w postaci książki kucharskiej. W internecie prowadził też własny program o tej samej tematyce.

Leon Myszkowski mimo młodego wieku tworzy trwały związek z Ksenią Ngo. Dziewczyna jest kilka lat starsza od syna Justyny Steczkowskiej i jest kosmetolożką. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie chwali się wspólnymi chwilami z ukochanym. Wygląda na to, że wybranka Myszkowskiego ma dobry kontakt z jego mamą, zdarza się, ze wspólnie pozują podczas branżowych imprez.

W wywiadzie dla „Wprost” Justyna Steczkowska przyznała, że nie tylko razem pojawiają się na wydarzeniach, ale wyjeżdżają na wspólne rodzinne wakacje. – Spędzamy razem święta, wakacje, wolne chwile i zawsze jest z nim Kseniya, co ogromnie nas cieszy. Mówi się, że sukcesem rodziców jest to kiedy dorosłe dziecko chce spędzać z nimi wakacje – przyznała.

Czytaj też:

Mata wydał nowy singiel. Rapuje o Kaczyńskim i Pandora GateCzytaj też:

Artur Rojek powraca do NOSPR. Tak pożegna się z płytą „Kundel”