Artur Rojek powraca do NOSPR. Tak pożegna się z płytą „Kundel”

Artur Rojek to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Po tym jak odszedł z zespołu Myslovitz i rozpoczął karierę nieustannie ma ogormną rzeszę fanów.

Teraz do wielbicieli Artura Rojka dotarła świetna wiadomość. Artysta znów wystąpi w katowickim NOSPR i będzie to zakończenie trasy „Kundel”, podczas której promował krążek. Co wiadomo?

Artur Rojek ogłosił pożegnalny koncert. To finał trasy

W 2020 roku Artur Rojek wydał swoją drugą solową płytę „Kundel”. Niestety zbiegło się to z pandemią i większość wydarzeń została wówczas odwołana. Obecnie wokalista postanowił skończyć z krążkiem swoją koncertową przygodę. „Gdy album »Kundel« ukazał się w marcu 2020 r. nikt nie spodziewał się, iż kolejne lockdowny spowodują, że trasa promująca album rozciągnie się aż do 2023 r. Po trzech latach i kilkudziesięciu odwiedzonych miastach, przyszedł czas na wydarzenie wieńczące promocję płyty” – czytamy na stronie wydarzenia.

Trasę otwierał koncert w NOSPR, a następnie odbyły się one w różnych miastach Polski. Finał także zaplanowany jest w NOSPR w Katowicach i chociaż jeszcze nie zdradzono szczegółów, to bilety są już dostępne. Pewne jest, że Rojek jak zwykle będzie to magiczny wieczór. Widzowie zapewne mogą spodziewać się gości. Wydarzenie zaplanowane jest na 11 grudnia 2023 roku.

Artur Rojek znów zagra w NOSPR

Kundel to druga solowa płyta Artura Rojka. Dwa lata po głośnym odejściu z Myslovitz, Rojek wydał solowy album „Składam się z ciągłych powtórzeń”. Płyta okazała się ogromnym sukcesem i została nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album roku – pop. Na krążku znalazły się takie przeboje jak „Syreny” czy „Beksa”.

Między pierwszym solowym krążkiem a drugim Artur Rojek wziął udział w niesamowitym koncercie w katowickim NOSPR. Całość materiału została wydana na płycie, a artysta wykonał wszystkie najważniejsze w swojej karierze piosenki. Także te z okresu Myslovitz, jednak w dużo bardziej dojrzałych aranżacjach.

Artur Rojek jest także pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym OFF Festivalu. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku w Mysłowicach, w 2010 roku została przeniesiona do Katowic.

Czytaj też:

Na szczęście jest OFF Festival. Dawid Podsiadło spełnił swoje marzenieCzytaj też:

Taco Hemingway pokazał filmy z dzieciństwa. Nowy singiel z Dawidem Podsiadło