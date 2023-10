Mata wydał nowy singiel. Rapuje o Kaczyńskim i Pandora Gate

W samo południe 13 października 2023 roku, czyli chwilę przed wyborami młody Matczak wypuścił singiel, który jako pierwszy wydał samodzielnie.

Mata wydał nowy singiel

Raper Mata to jeden z najpopularniejszych raperów. Nazywany jest głosem pokolenia i często komentuje sytuację w Polsce. Największą sławę zdobył dzięki swojemu hitowi „Patointeligencja”.

Nowy singiel „GiEwOnT” to pierwsze solowe wydawnictwo artysty opublikowane samodzielnie, w dystrybucji firmy e-muzyka. Kawałek trwa pięć minut i od razu słychać silną energię. Niektórzy nazywają piosenkę publicystyką. Oczywiście młody Matczak rapuje o sytuacji w Polsce. Jest wiele nawiązań do kościoła, a szczególnie pedofilii, relacji z Bogiem, wyborów oraz podatków.

W tekście znajdziemy też nazwisko Jarosława Kaczyńskiego: Mówią że mi wyje***** ego, chcę od Kaczyńskiego jeszcze więcej mieć go. Pojawił się tez wątek Sławomira Mentzena.

Mata rapuje też o początkach kariery, aferze Pandora Gate oraz o innych bieżących sprawach. Wyjątkowy klip do piosenki został nakręcony w Tatrach na tytułowym Giewoncie.

Mata wydał nową piosenkę. Nie zabrakło pedofilii w kościele i nazwiska Kaczyńskiego

Mata od czasu swojego debiutu chętnie komentuje rzeczywistości i z tego słynie jego twórczość. Po tym jak popularność zdobył numerem „Patointeligencja”, opowiadając o życiu prywatnym dzieci z bogatych rodzin, jego płyta „100 dni do matury” długo utrzymywała się na szczytach list przebojów. Natomiast latem 2022 roku Michał Matczak ogłosił, że zamierza zostać prezydentem. Wystąpienie było odpowiedzią na to, jak groziło mu 11 lat za posiadanie marihuany i zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia.

– Póki co kontrolujecie media publiczne i sądy, ale czas działa na waszą niekorzyść. Z każdym dniem social media stają się coraz silniejsze, a co za tym idzie, silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których spora część to moi fani – zwrócił się do rządzących. W dalszej części wystąpienia zapowiedział, że będzie chciał zmieniać polską rzeczywistość jako najważniejsza osoba w państwie. Dodał, że 'już teraz rozpoczyna swoją kampanię na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2040 roku.

