Johnny Depp przekaże milion dolarów od Amber Heard na cele charytatywne

Proces Johnny Depp vs. Amber Heard rozpoczął się w połowie kwietnia 2022 roku i trwał ponad sześć tygodni. Aktor pozwał byłą żonę o zniesławienie. Chodzi o głośny felieton, który gwiazda napisała dla „Washington Post” w 2018 roku. Heard ujawniła wówczas, że była ofiarą przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Mimo że nazwisko Deppa nie padło, to oczywistym było, o kogo chodzi.

Aktor zażądał 50 milionów dolarów w ramach odszkodowania, jego była żona, także wniosła pozew i zażądała 100 milionów. Ostatecznie Heard przegrała, jednak była para zawarła ugodę, w ramach której aktor otrzymał od swojej byłej żony milion dolarów.

Teraz, według anonimowego informatora CNN, Depp podjął decyzję, że przekaże te pieniądze na organizacje charytatywne. Po 200 tys. dolarów otrzymają: Make-A-Film, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society Marlona Brando oraz Amazonia Fund Alliance.

Depp wraca do grania w filmach

Johnny Depp powoli wraca „na salony” po batalii sądowej ze swoją byłą żoną, nazywanej „procesem dekady”. W maju na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes wyświetlony został jego nowy film „Kochanica króla”. – Ciągle zastanawiam się nad tym słowem „powrót”, ponieważ nigdzie nie odchodziłem (...) Może ludzie przestali dzwonić. Nie wiem, czego się bali. Nigdzie nie odszedłem. Siedziałem w pobliżu – mówił na konferencji prasowej. – Jeśli chodzi o mnie i moje życie, większość tego, co czytaliście, to zmyślona i przerażająco napisana fikcja – dodał.

Jeden z reporterów zapytał też aktora, jak czuje się z kontrowersjami, jakie towarzyszyły temu, że zaproszono go do Cannes. – A co, jeżeli ci ludzie, którym przeszkadzam, zakazaliby mi chodzenia do McDonald's do końca mojego życia, bo będę przebywał tam z innymi ludźmi i jadł? Kim są ci ludzie? Dlaczego ich to obchodzi? – pytał i dodał, że najwięcej mają o tym do powiedzenia anonimowi ludzie w internecie.

