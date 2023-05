Johnny Depp nagrodzony w Cannes 7-minutową owacją na stojąco

59-letni aktor długo powstrzymywał łzy, gdy ogromna publika wybuchła długimi brawami, nagradzając go za rolę Ludwika XV. Pomachał publiczności z balkonu i wydawał się być bardzo zaskoczony ich reakcją.

Wzruszyła się też reżyserka i gwiazda filmu Maiwenn. Gdy na krótko przejęła mikrofon, podziękowała producentom z Le Pacte. – To była produkcja, którą trudno było sfinansować… i chcę podzielić się tą chwilą z całym moim zespołem w teatrze – zaznaczyła.

Depp w Cannes. Co na to dyrektor festiwalu?

Maiwenn podejmowała niemałe ryzyko zatrudniając Deppa – jest to jego pierwszy film po batalii prawnej z jego byłą żoną Amber Heard. Chociaż aktor został oczyszczony z zarzutów, w wyniku oskarżeń o nadużycia, wciąż pozostaje w Hollywood na uboczu.

Dyrektor festiwalu Thierry Fremaux przed rozpoczęciem imprezy pytany był przez dziennikarzy o obecność Deppa. – Nie wiem, jaki Johnny Depp ma wizerunek w Stanach Zjednoczonych. Prawdę mówiąc, kieruję się w swoim życiu tylko zasadani: wolność myśli, wolność słowa i działania w ramach prawnych. Gdyby Deppowi zakazano grania w filmach, nie rozmawialibyśmy teraz o tym – podkreślił.

Deppa w Cannes przywitało tysiące wspierających fanów, a aktor zatrzymywał się przy nich i ucinał długie pogawędki, nim znalazł się na czerwonym dywanie, gdzie pozował do zdjęć przed wejściem do Pałacu Festiwalowego.

O czym jest film „Kochanica króla”?

Produkcja „Kochanica króla” przedstawia losy Jeanne Vaubernier (Maïwenn), młodej i ambitnej kobiety ze społecznych nizin, która wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV (w tej roli Johnny Depp), a ten dzięki niej odzyskuje apetyt na życie. Wbrew wszelkim konwenansom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, wywołując skandal na dworze. Film w całości nakręcono we wnętrzach i plenerach Wersalu.

Inne głośne tytuły, jakie obejrzą widzowie festiwalu to między innymi „Killers of the Flower Moon” Martina Scorsese, „Idol” HBO czy „Asteroid City” Wesa Andersona.

Festiwal Filmowy w Cannes potrwa od 16 do 27 maja.

