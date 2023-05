Ceremonia otwarcia 76. Festiwalu Filmowego w Cannes. Gwiazdy na czerwonym dywanie

W jury 76. Festiwalu Filmowego w Cannes znaleźli się: marokański reżyser Maryam Touzani, francuski aktor Denis Ménochet, brytyjsko-zambijski scenarzysta i reżyser Rungano Nyoni, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Brie Larson, amerykański aktor i reżyser Paul Dano, afgański pisarz i filmowiec Atiq Rahimi, argentyński reżyser i scenarzysta Damián Szifrón oraz francuska reżyserka Julia Ducournau.

Jury w tym składzie będzie miało za zadanie przyznać Złotą Palmę jednemu z 21 filmów, biorących udział w konkursie. Zwycięzcę poznamy w sobotę 27 maja podczas ceremonii zamknięcia festiwalu. Później planowana jest premiera nowego filmu Pixara w reżyserii Petera Sohna „Elemental”.

Całe jury festiwalu miało już okazję zaprezentować się podczas pierwszej sesji zdjęciowej tegorocznej imprezy. Michael Douglas również pozował fotografom. Nagrodzony Oscarem aktor we wtorek 16 maja, podczas ceremonii otwarcia, otrzyma honorową Złotą Palmę, czym uczczony zostanie jego wkład w kino. Na czerwonym dywanie pozują już największe gwiazdy kina, które przybywają na ceremonię otwarcia – ich zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Festiwal rozpocznie się dziś światową premierą filmu „Kochanica króla” w reżyserii Maïwenn, francuskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki filmowej, która sama w nim zagrała u boku wracającego „na salony” Johnny'ego Deppa. Produkcja przedstawia losy Jeanne Vaubernier, młodej i ambitnej kobiety ze społecznych nizin, która wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV, a ten dzięki niej odzyskuje apetyt na życie. Wbrew wszelkim konwenansom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, wywołując skandal na dworze. Film w całości nakręcono we wnętrzach i plenerach Wersalu.

Inne głośne tytuły, jakie obejrzą widzowie festiwalu to między innymi „Killers of the Flower Moon” Martina Scorsese, „Idol” HBO czy „Asteroid City” Wesa Andersona.

Festiwal Filmowy w Cannes potrwa od 16 do 27 maja.

