Przyjaciele żegnają Lisę Marie Presley. „Nie miała łatwego życia”

Jeszcze we wtorek 10 grudnia Lisa Marie Presley uczestniczyła w 80. gali rozdania Złotych Globów. Podczas imprezy Austin Butler, który wcielał się w filmie „Elvis” Buzza Luhrmanna w jej ojca, otrzymał statuetkę za najlepszą rolę męską. W 2020 roku Benjamin Keough, syn aktorki, popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. W lipcu zeszłego roku udostępniła ona zdjęcia ich stóp i wspólnych tatuaży na Instagramie. „Kilka lat temu, w Dzień Matki, mój syn i ja zrobiliśmy sobie takie same tatuaże na stopach. To celtycki węzeł wieczności. Symbolizuje, że będziemy połączeni na wieczność. Starannie wybraliśmy go, aby reprezentował naszą wieczną miłość i więź” – napisała. Wówczas też udostępniła artykuł o żałobie, który napisała dla magazynu „People”. „Pomyślałam, że opublikuję to tutaj w nadziei, że każdemu, kto będzie potrzebował, może to w jakiś sposób pomóc” – wyjaśniła. To ostatnie wpisy Lisy Marie Presley na Instagramie.

Lisa Marie Presley zmarła 12 stycznia, kilka godzin po tym, jak została hospitalizowana z powodu rzekomego zatrzymania akcji serca. Przedstawiciel rodziny Presley wydał oświadczenie, w którym czytamy: „Rodzina jest zszokowana i zdruzgotana tragiczną śmiercią ich ukochanej Lisy Marie. Są głęboko wdzięczni za wsparcie, miłość i modlitwy wszystkich i proszą o prywatność w tym bardzo trudnym czasie”.

Przyjaciele żegnają Lisę Marie Presley

W mediach społecznościowych Lisę Marie Presley wspominają jej przyjaciele i znajomi.

„Lisa, kochanie, tak mi przykro. Będę za tobą tęsknił, ale wiem, że znów się zobaczymy. Moje serce kieruję do Riley, Priscilli, Harper i Finleya” – napisał John Travolta.

„Jestem załamana z powodu śmierci Lisy Marie Presley. Lisa nie miała tak łatwego życia, jak inni mogą myśleć. Niech spoczywa w pokoju ze swoim synem i ojcem” – czytamy we pożegnaniu Leah Remini.

„Tak mi przykro, że straciliśmy kolejną wielką gwiazdę, jaką była Lisa Marie Presley. Moje kondolencje dla tych, którzy ją kochali i rzeszy fanów” – pisze Octavia Spencer.

Linda Thompson, z którą Elvis Presley związany był na krótko po tym, jak rozwiódł się z matką Lisy Marie, zamieściła w sieci zdjęcie małej aktorki z ojcem i napisała: „Nie wiem, co powiedzieć”.

„Och, to zraniło moje serce. Liso Marie, byłaś jedyna w swoim rodzaju. Zabawna jak cholera, mądra, wrażliwa, utalentowana, wredna, kochająca, hojna, osądzająca, ale zawsze mająca racje, lojalna i uwielbiałaś swoje dzieci. Moje serce pęka. Świat stracił dziś rzadki klejnot. Niech twoja dusza spoczywa w pokoju, moja przyjaciółko” – napisała Pink.

Gwiazdę pożegnali też Tom Hanks i Rita Wilson. Aktor wcielił się w filmie „Elvis” w rolę pułkownika Toma Parkera, więc w ostatnich miesiącach spotykał się z rodziną Presley niemal codziennie. „Mamy złamane serca z powodu nagłej śmierci Lisy Marie Presley. Tom i ja spędziliśmy trochę czasu z rodziną, promując film »Elvis«. Lisa Marie była tak szera i bezpośrednia, wrażliwa, nie mogła się doczekać premiery filmu. Mówiła tak elokwentnie o swoim ojcu, o tym, co ten film dla niej znaczy, że to hołd dla jej taty. Miała ze sobą swoje wspaniałe córki Finley i Harper, które rozśmieszały każdego. Prywatnie pokazała nam swój dom, Graceland, i sprawiła, że sami poczuliśmy się tam, jak w domu. Była tak dobra dla nas, Austina, Baza i wszystkich. Jeżeli nie słyszeliście jej muzyki – posłuchajcie. Miała zmysłowy głos, moc i czułość, którą kochałam. Nasze serca kierujemy do rodziny. Matka nigdy nie powinna stracić dziecka. Lisa Marie straciła swojego ukochanego Benjamina, Priscilla traci jedyną córkę. To za dużo. Przesyłam miłość i modlę się o spokój i siłę” – napisała Rita Wilson w imieniu swoim i swojego męża.

